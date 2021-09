Remco Evenepoel remet en cause la tactique belge aux Mondiaux

" J’ai demandé au staff si je pourrais recevoir ma chance, la réponse a été "non". Dès lors, Je savais ce que j’avais à faire, je devais sauter partout ". Et c’est ce qu’il a fait. En répondant aux premières attaques des autres nations favorites le jeune homme de 21 ans s’est sacrifié pour le bien de l’équipe belge alors qu’il croyait en ses chances. Au jeu du "Oui ou Non" proposé sur le plateau, il a d'ailleurs été très clair en répondant "Oui" à la question de savoir s’il aurait pu, lui-même, devenir champion du monde, tout en précisant qu’il était difficile de dire s’il était, ce jour-là, plus fort que Julian Alaphilippe.

Plusieurs explications ont été avancées pour tenter d’expliquer l’échec de la Belgique dimanche dernier. La première d’entre elles c’est bien sûr la faillite personnelle d’un Wout Van Aert incapable de suivre Julian Alaphilippe dans le Smeysberg et puis surtout dans le Wijners à 21 kilomètres de l’arrivée. La deuxième c’est le manque de communication. Contrairement aux Italiens ou aux Français les coureurs belges ont très peu parlé pendant la course. Une communication qui, à en croire Evenepoel, n’était pas claire non plus lors du briefing d’avant course : " Lors de la réunion d’équipe vendredi après-midi on m’a dit qu’il y avait deux chefs (ndlr : Van Aert et Stuyven) et moi j’étais un simple serviteur ". Une explication qui n’a pas convaincu la jeune pépite belge. " Ce que l’on attendait de moi n’était pas très clair. J’ai d’ailleurs douté toute la nuit suivante " a révélé Evenepoel.

Remco a même tenté, en vain, d’obtenir sa chance dans les plans du sélectionneur. " Le samedi après les reconnaissances, je suis allé dire à Sven (Vanthourenhout) et Serge (Pauwels) qu’il y avait des opportunités pour moi sur le parcours, des possibilités de m’échapper et de pouvoir gagner dans certains scénarios. Je l’ai dit clairement mais il fallait jouer la carte de Wout. Ensuite j’ai rapidement tourné le bouton et j’ai tout fait pour l’équipe. "

Remco Evenepoel remontera sur le vélo ce samedi sur les routes du Tour d’Emilie avant de retourner sur le Tour de Lombardie le samedi 9 octobre, pour définitivement " tourner la page ", un an après sa terrible chute dans la descente de Sormano. Et il l’annonce déjà, " Si on me demande de me mettre au service de Julian la semaine prochaine en Lombardie je le ferai sans problème. Mais là (ndlr : aux championnats du monde), je l’ai dit, on a manqué une occasion d’être champion du monde ".