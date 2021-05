Remco Evenepoel quitte le Giro déçu : "Ce fut une belle expérience et j’espère être de retour un jour"

Enorme coup dur pour Remco Evenepoel. Son équipe (Deceuninck Quick-Step) a annoncé la mauvaise nouvelle que tout le monde redoutait ce mercredi soir : le Belge de 21 ans quitte le Giro.

Après avoir chuté dans un virage lors de la 17e étape, le coureur belge a passé un scanner du coude. Malheureusement, après le diagnostic, "l’équipe médicale a décidé qu’il serait préférable que Remco quitte la course et récupère le plus vite possible, avant de travailler pour ses prochains objectifs de la saison".

Si l’examen n’a pas révélé de fracture, Remco Evenepoel a visiblement bien été touché, bien que le courageux belge ait terminé la course : "Il souffre de multiples lacérations cutanées et de contusions du deuxième métacarpien de la main gauche, des radiales, de l’articulation sacro-iliaque, de la rotule et de la 8e côte, ainsi que d’une bursite olécrânienne bilatérale", peut-on lire dans le communiqué de Deceuninck Quick-Step.