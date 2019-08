Remco Evenepoel prolonge chez Deceuninck-Quick-Step jusqu'en 2023

Le jeune prodige du cyclisme belge, Remco Evenepoel, a prolongé son contrat chez Deceuninck Quick Step. Le Belge de 19 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2023. Il est devenu professionnel en 2019 et a déjà remporté cinq courses, dont la Clasica San Sebastian et le championnat d'Europe de contre-la-montre. Mais aussi la 2e étape du Tour de Belgique et le classement général tout comme la 3e étape de l'Adriatica Race. Il déjoue tous les pronostiques par sa précocité.

"Je suis heureux et fier d'avoir prolongé mon contrat avec Deceuninck-Quick-Step et je vais continuer à construire mon futur avec cette équipe incroyable. L'équipe a cru en moi depuis le tout début et ça représente beaucoup pour moi. Prolonger mon contrat était le décision la plus logique et après avoir parlé de ça avec Patrick Lefevere, j'ai accepté directement" a déclaré le jeune-homme, ravi. "D-Q-S est l'environnement parfait pour moi, une deuxième famille dans laquelle nous avons toujours bossé ensemble pour nous améliorer."

"Nous sommes très heureux de cet accord. Remco n'est pas seulement un coureur talentueux mais aussi une personne incroyable. Et tout le monde dans l'équipe qui a travaillé avec lui le sait. Nous pensons qu'il peut avoir un brillant avenir dans le cyclisme. Nous avons totalement confiance en lui, tout comme lui en nous" a expliqué Patrick Lefevere, le directeur sportif de Deceuninck-Quick-Step.