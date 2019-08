Remco Evenepoel pose fièrement avec son maillot de champion d'Europe

Remco, petit prince européen - Euro sur Route 2019 - 11/08/2019 Il n’est pas encore midi sur la ligne d’arrivée du chrono des championnats d’Europe dont la course ne s’élance pourtant que 3 heures plus tard. Quelques rares badauds profitent du soleil en assistant au manège des techniciens et des officiels. À 100 mètres de là, une banderole R.EV 1703 (référence au code postal de Schepdal, son village natal) est déployée par René et André, trésorier et président du club de supporters de la province de Liège, casquette et tee-shirts officiels du fan club. "On a fait la route ce matin pour venir soutenir notre poulain" lancent-ils d’une seule voix. "Remco, c’est un crack, un talent fou. Un gamin super accessible, bilingue et qui représente bien la Belgique, un combatif comme on aime. Quand il a gagné à San Sebastian la semaine dernière, j’en ai pleuré" poursuit André qui consacre deux heures par jour de son temps à alimenter la page Facebook consacrée à leur jeune idole.