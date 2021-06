Remco Evenepoel perfectionniste et déçu malgré sa 3e place : "J'étais venu pour gagner"

Battu au sprint par Edward Theuns et surtout Wout Van Aert, Remco Evenepoel a dû se satisfaire d'une 3e place au championnat de Belgique sur route. Une médaille de bronze qui satisferait n'importe quel autre coureur au vu du pédigree au sprint de ses deux adversaires mais, qui, pour le coureur Deceuninck-Quick-Step a un goût de trop peu.

"J'ai encore essayé dans des endroits où je pensais pouvoir faire quelque chose. Mais ce sont des coureurs de Classiques, ils sont plus explosifs que moi. C'était le maximum. Si je voulais gagner, je devais parvenir à les lâcher, ce qui n'était assurément pas facile sur ce parcours-ci" expliquait-il au micro de Sporza après la course.

►►► À lire aussi : Wout Van Aert, come-back réussi pour le nouveau champion de Belgique : "Je peux encore m'améliorer"

"Je dois me satisfaire de cette 3e place, mais j'étais venu pour gagner. L'année prochaine, on ne citera plus le 2e et le 3e. Je serai sur le podium mais demain ce sera oublié. Le parcours ne me convenait pas, ce n'était pas possible. S'il y avait eu le Nokereberg à gravir, ça aurait pu être possible mais pas là" a-t-il renchéri.

Adversaires d'un jour ce dimanche, Van Aert et Evenepoel seront coéquipiers dans quelques semaines aux J.O de Tokyo. Une course que le prodige belge aborde avec confiance : "Il reste un mois, on est sur la bonne voie, ça va le faire. Après ma chute, j'ai encore quelques problèmes avec ma température corporelle, une bonne chose de partir plus tôt"(NDLR : il part déjà le 10 juillet).