Evenepoel n’aura pas non plus de compétition dans les jambes avant ce Tour d’Italie. "Non, et c’est un risque, et cela peut tourner bien ou mal, mais c’est un choix que nous avons fait. Je me concentre sur la reconstitution de ma condition maintenant et trois mois, ce n’est pas long. Il n’est pas logique de faire rapidement quelques courses deux semaines plus tôt, dans les Ardennes par exemple, pour avoir un certain rythme de course. Le choix a été fait d’aiguiser cette condition. Nous verrons par la suite si c’était un bon choix".

Remco Evenepoel est remonté sur son vélo le 9 février, trois mois avant le départ du Giro le 8 mai à Turin. "Trois mois, c’est court", a reconnu le jeune champion. "Mais on sait déjà que je prendrai le départ sans ambition, sans attentes. Je considère le Giro comme une préparation pour l’été, c’est un camp d’entraînement de trois semaines pour se préparer aux grands objectifs plus tard dans l’année. Je vais peut-être pointer une étape de temps en temps, mais je ne vise pas le classement général. Nous ne partons pas au Giro avec cette idée".

Il aura cependant effectué deux stages d’entraînement en altitude avant le Giro. Le premier commence la semaine prochaine sur le Teide, le second suivra en avril, bien que le lieu ne soit pas encore clair. "Ma condition de base est en effet encore limitée", a-t-il admis. "Mais de toute façon, je ne vais pas au Teide avec l’idée que je vais suivre des séances d’entraînement de cinq à six heures comme les autres gars là-bas. Ce sera quatre, peut-être même trois heures par jour. Nous verrons ce que mon entraîneur dira. Ecoutez, cet entraînement était déjà prévu, bien avant que je ne fasse ma rechute, donc il s’agissait de savoir si je partirais ou non pour le Teide, si j’avais assez d’heures dans les jambes. Mais je vais avec les gars et c’est une bonne chose, surtout après avoir été à l’écart aussi longtemps. Il est bon de reprendre le rythme de l’entraînement, de s’entraîner ensemble, de manger ensemble, de ne penser à rien d’autre qu’à la course et à l’entraînement dans un tel stage. En altitude, vous pouvez facilement améliorer votre condition de base. Ce sera plus ou moins un stage pour préparer l’autre stage en altitude en avril".

Comme le temps est si court avant le Giro, Evenepoel ne fera pas non plus de reconnaissance d’étapes. "Non, ce n’est pas le plan, le temps est trop court pour cela", a-t-il reconnu.

Après le Giro, Evenepoel ne participera à aucune course pour se préparer aux Jeux Olympiques. "C’est exactement la même histoire, ça pourrait bien tourner ou pas. D’autre part, dans le passé, nous avons vu que je peux être bon immédiatement après un entraînement en altitude en compétition. Et puis j’aurai déjà le Giro dans les jambes de toute façon".

Enfin, il y a une chance qu’Evenepoel dispute la Vuelta. "Cette chance existe", a-t-il encore reconnu. "Mais la décision n’est pas encore prise. C’est encore loin et c’est un souci pour plus tard. Il est important de retrouver la forme à 100% et de pouvoir monter facilement les cols. Ensuite, nous prendrons les grandes décisions", dit-il en riant.