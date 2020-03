Remco Evenepoel : le roi du peloton

La saison cycliste s’est (provisoirement) achevée samedi au sommet de La Colmiane avec la victoire d’étape du Colombien Nairo Quintana et le succès final de l’Allemand Maximilian Schachmann. Entre le Tour de San Juan en Argentine (le 26 janvier) et la fin de Paris-Nice (samedi dernier), 49 jours se sont écoulés. Tel un exercice ludique, c’est l’occasion de dresser un premier bilan et de remettre, en toute subjectivité, quelques distinctions.

EXCELLENCE

Remco Evenepoel

Le jeune belge totalise cinq succès conquis en douze jours de courses. Il partage le record de victoires avec Nairo Quintana (seize jours de course pour le Colombien). Evenepoel a remporté le classement final des deux épreuves auxquelles il a participé : le Tour de San Juan et le Tour d’Algarve. Deux courses qu’il a dominées avec assurance, sérénité et audace. Personne n’a fait mieux que lui.

GRANDE DISTINCTION

Tadej Pogačar

Le Slovène n’a que vingt mois de plus que Evenepoel mais il poursuit sa vertigineuse ascension. Pogačar a remporté quatre victoires en dix jours de course. Il a gagné le Tour de Valence et n’a été devancé que par Adam Yates au Tour des Emirats Arabes Unis où lui et son équipe sont restés confinés dans leur hôtel à Abu Dhabi en raison du coronavirus. Paris-Nice était pourtant un de ses grands objectifs.

Jasper Stuyven

Le Louvaniste a remporté la plus belle et la plus retentissante course d’un jour disputée jusqu’ici, le Circuit Het Nieuwsblad. Après une multitude de places d’honneur, cette victoire sonne comme un déclic. Sa cinquième place le lendemain à Kuurne et la treizième au classement final de Paris-Nice où il fut le meilleur spécialiste des pavés dans la montagne semblent le confirmer.

Maximilian Schachmann

Avec tous le respect pour le Tour Down Under (remporté par Richie Porte) et le Tour des Emirats Arabes (victoire de Adam Yates), Paris-Nice était LA course à étapes World Tour la plus prestigieuse de ce début de saison. Le jeune berlinois l’a dominée du premier au dernier jour. Les absences de Pogačar, en quarantaine dans le Golfe Persique, et de Egan Bernal, suite au retrait de l’équipe Ineos, n’enlèvent rien au mérite de Schachmann qui devait initialement participer à Tirreno-Adriatico.

DISTINCTION

Nairo Quintana

Cinq victoires à la mi-mars, jamais depuis qu’il est passé professionnel en 2012, le grimpeur colombien n’avait réalisé un aussi bon début de saison. Lauréat de l’étape-reine de Paris-Nice après avoir triomphé sur les pentes du Mont Ventoux et du Col d’Eze, Quintana semble avoir retrouvé une seconde jeunesse alors qu’il évolue pour la première fois de sa carrière au sein d’une équipe qui ne fait pas partie du World Tour.

Sergio Higuita

1 mètre et 66 centimètres, 57 kilos mais il brille sur tous les terrains. Champion national contre-la-montre quelques jours avant de remporter le Tour de Colombie où il a nettement dominé Egan Bernal dans la montagne, Sergio Higuita vient de terminer son premier Paris-Nice…sur le podium final. Parfaitement piloté par Sep Vanmarcke, il a pris toutes les bonnes bordures et on l’a même surpris en train de disputer les bonifications dans les les sprints intermédiaires.

Kasper Asgreen

Époustouflant à Kuurne où il a résisté seul au peloton pendant neuf kilomètres, décisif la veille pour favoriser les desseins de son équipier Lampaert à l’avant de la course et troisième du chrono de Paris-Nice, Asgreen est le meilleur danois de ce début de saison. Mieux que Kragh Andersen et le champion du monde Mats Pedersen !

Tiesj Benoot

Deuxième de Paris-Nice où il s'est adjugé le maillot vert et où il fut le plus performant dans la montagne (vainqueur à Apt et deuxième le lendemain au Col de Colmiane derrière Quintana), Benoot a compris qu’il peut gagner une belle course à étape dans un futur très rapproché.

Dylan Teuns

Vainqueur du chrono de la Ruta del Sol à Mijas, Teuns détient un record en 2020 : 10 fois dans le Top 10 en 16 jours de course ! Dylan, deuxième de la première étape, a dû quitter Paris-Nice contre son gré avant les deux dernières étapes (qui devaient parfaitement lui convenir) et alors qu’il occupait une belle place au classement général…juste devant Benoot.

SATISFACTION

Caleb Ewan

De tous les sprinters, c’est celui qui a le plus souvent levé les bras : 4 fois. C’est mieux que ses compatriotes Gaviria et Molano ainsi que les Néerlandais Groenewegen et Jakobsen et l’Allemand Bauhaus.

Jakob Fuglsang

Le Danois a remporté la seule course à laquelle il a participé : la Ruta del Sol (classement final et par points). Fuglsang est le coureur du peloton qui possède les plus belles statistiques en 2020 : deux victoires d’étapes (à Grazalema le premier jour et à Ubelda le surlendemain), deux deuxièmes places et une sixième.

Sören Kragh Andersen

Sur le podium du Circuit Het Nieuwsblad, 10e du classement final de Paris-Nice après avoir remporté le chrono à Saint-Amand-Montrond et constitué une formidable rampe de lancement pour Benoot, Andersen était en grande forme.

Philippe Gilbert

Malade, Gilbert a perdu une semaine d’entraînement en février, ce qui ne l’a pas empêché d’être très performant au Nieuwsblad (8e soit le meilleur à l’arrivée avec Oliver Naesen, derrière les échappées). Une forme confirmée par une 14e place finale à Paris-Nice.

Wout Van Aert

Un seul jour de course (et ce n’était pas prévu) et, au-delà de son résultat (onzième place) dans la course d’ouverture en Belgique, Van Aert a donné l’impression d’être le meilleur dans les monts flandriens et sur les pavés. Sept mois après sa terrible chute sur les routes du Tour de France, Wout semble déjà revenu à son meilleur niveau. Vu les ennuis de santé de Mathieu van der Poel, j’en aurais fait mon grand favori pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

MENTION SPÉCIALE

Thomas De Gendt.

Excellent (4e) dans le chrono de Paris-Nice et à l’offensive lors de la dernière étape, De Gendt et ses chevauchées fantastiques c’est toujours un régal.

Xandro Meurisse

Vainqueur du classement final du Tour de Murcie et de la première étape à Caravaca de la Cruz, Meurisse est le Belge qui a le plus souvent gagné...après Remco Evenepoel.

Dries Devenyns

Les Belges ont gagné 100 % des courses World Tour d’un jour disputées en 2020 : Stuyven à Ninove et Devenyns à la Cadel Evans Great Race, le 2 février ! Dries y a devancé le grand espoir Russe Pavel Sivakov.

Boris Vallée

Ce dernier petit coup de cœur pour un coureur dont on a toujours souligné la belle pointe de vitesse mais qui fut admirable à Kuurne. Le dernier à résister à l’irrésistible Asgreen.