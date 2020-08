Remco Evenepoel : le plus précoce depuis Giuseppe Saronni

Remco Evenepoel avait prévu de participer à son premier monument du sport cycliste au mois d’avril dernier sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. La crise sanitaire en a décidé autrement. C’est finalement sur les routes du Tour de Lombardie que la pépite belge découvrira son tout premier monument. Ce samedi, au moment de s’élancer à Côme, Remco aura un peu plus de vingt ans et demi ; 20 ans et 197 jours pour être précis. A quel âge les plus grands champions de l’histoire du cyclisme ont-ils disputé leur premier monument et quel âge avaient-ils lors de leur premier succès ?

La liste qui suit n’est pas exhaustive, elle concerne les plus grands champions de l’histoire du cyclisme. Comme le souligne le tableau ci-dessous qui indique l’âge et le résultat de ces champions lors de leur première participation à un monument, seuls Costante Girardengo (il y a plus d’un siècle !), Rik Van Steenbergen et Fausto Copp i (il y a 80 ans), Bernard Hinault (il y a 45 ans) et Giuseppe Saronni (deux ans plus tard) étaient plus précoces que Remco Evenepoel.

Nom Âge Place Course Giuseppe Saronni 19 ans + 163 jours 19e Milan-Sanremo 1977 Rik Van Steenbergen 19 ans + 207 jours 1er Tour des Flandres 1944 Costante Girardengo 19 ans + 221 jours 9e Tour de Lombardie 1912 Bernard Hinault 20 ans + 125 jours 50e Milan-Sanremo 1975 Fausto Coppi 20 ans + 186 jours 10e Milan-Sanremo 1940 Remco Evenepoel 20 ans + 203 jours ? Tour de Lombardie 2020 Gino Bartali 20 ans + 8 mois 4e Milan-Sanremo 1935 Eddy Merckx 20 ans + 9 mois 1er Milan-Sanremo 1966 Rik Van Looy 21 ans + 4 mois 11e Paris-Roubaix 1954 Tom Boonen 21 ans + 6 mois 3e Paris-Roubaix 2002 Roger De Vlaeminck 21 ans + 7 mois 2e Milan-Sanremo 1969 Philippe Gilbert 21 ans + 8 mois 14e Milan-Sanremo 2004

Felice Gimondi, Sean Kelly, Johan Museeuw, Fabian Cancellara et Alejandro Valverde avaient plus de 22 ans lorsqu’ils prirent part à leur tout premier monument.