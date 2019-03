Remco Evenepoel, le louveteau du Wolfpack

Ils sont venus en masse pour approcher le phénomène, Remco Evenepoel ! Mercredi, sur le Markt à Deinze, c’est l’affluence. Ses fans sont là, mais aussi les caméras. Plus de 60 journalistes accrédités ! C’est 3 fois plus que d’habitude pour la Nokere Koerse, sa 1ère course pro en Belgique.

Remco Evenepoel: "Je ne suis pas trop nerveux. Je veux juste commencer la course. Je ne suis pas stressé. Pas du tout! Je suis concentré sur ma course et sur mon job. Je veux faire une belle course et aider l'équipe le plus possible".

Relax, calme et décontracté, le jeune garçon impressionne par sa maturité. La pression semble glisser sur les épaules du Brabançon. Un coureur surdoué qui jouit déjà d’une grande popularité.

" Je trouve que l'intérêt du public est énorme " constate Patrick Evenepoel. Le papa de Remco est surpris par cet engouement populaire autour de son fils. "ça m'étonne quand même parce que c'est un gamin de 19 ans qui n'a encore rien prouvé. Je suis quand même un peu inquiet"

Mais l’équipe Deceuninck-Quick Step couve et protège sa pépite. Un néo pro qui doit apprendre le métier.

Rik Van Slycke, directeur sportif : "On essaie de canaliser toutes les demandes d'interviews, mais d'un autre côté, il doit s'habituer aussi à ça car cela fait partie de sa vie maintenant".

Et le gamin s’applique et apprend vite. Après un début de saison prometteur en Argentine et à Abu Dhabi, le voici sur ses terres. Premiers coups de pédale en Belgique sur une course flandrienne pour apprendre à frotter et tâter le pavé.

"Nokere est connue comme une course très nerveuse " poursuit Remco Evenepoel. " J'étais toujours bien placé à l'avant. Je n'ai jamais été pris dans une chute sauf une fois où j'ai été bloqué à l'arrière".

Remco évite les pièges. Le jeune Belge est un talent précoce. Mais le double champion du monde junior le sait… Il a encore tout à prouver chez les pros.

Patrick, le papa et Agna la maman ne perdent pas une miette de la course du fiston. Remco fait le boulot et passe à l’action à 23km de l’arrivée.

"Je voyais que le peloton roulait moins fort " déclare Remco Evenepoel. " J'ai donc voulu accélérer, mais ce n'était pas nécessaire de faire cette attaque. C'est la course. Parfois, il faut essayer". Le coureur de Schepdaal ajoute que c’est surtout la vitesse qui l’impressionne depuis son passage chez les pros. " ça va beaucoup plus vite chez les pros dans la finale. C'est surtout dans ce domaine que je dois encore m'améliorer".

La fin de course est nerveuse. Le sprint est marqué par une chute spectaculaire. Pas de bobo pour Remco. Le Belge est juste ralenti. 57ème à l’arrivée, le coureur de l’équipe Deceuninck franchit la ligne avec le sentiment du devoir accompli.

Remco Evenepoel : "J'espère que tout le monde a vu que je sais bien rouler dans le peloton. ça commence quand même à m'énerver que tout le monde dise que je ne sais pas rouler dans le peloton. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai prouvé que je sais le faire".

Remco montre les crocs. Le garçon a du caractère. Pour l’instant, le louveteau du Wolfpack apporte entière satisfaction au patron.

Patrick Lefevere, manager de l’équipe Deceuninck – Quick Step : "Il apprend, il cherche sa place dans le peloton. S'il sait déjà montrer quelques "flashs", quelques coups d'éclat de sa classe. Je serai content".

Ses premiers objectifs sont fixés. Remco Evenepoel veut briller au Tour de Romandie et au championnat de Belgique contre-la-montre.