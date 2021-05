Remco Evenepoel : le bilan de son Giro avec Cyril Saugrain et Gérard Bulens

Quatre mois sans vélo. Trois mois pour préparer l’épreuve. Aucune course avant le Giro. Remco Evenepoel et son équipe n’ont pas choisi la facilité. Aucune pression. C'est vrai. Juste un passage vers son retour au plus haut niveau. Mais la course, son rythme demandant sans cesse d’adapter le sien, sa longueur et ses cassures ont eu raison de Remco . Hier il abandonnait le Giro blessé suite à une chute. Nous avons posé cinq questions d’analyse identiques à nos consultants Gérard Bulens et Cyril Saugrain. Instructif et complémentaire!

"Ça pourrait effectivement abîmer son travail. Le casser je ne dirais pas. On l’a senti sur d’autres épreuves disputées auparavant qu’il a le cyclisme en lui. Il a des capacités en lui physiques – dont la capacité de récupération – qui peuvent compenser ce qu’il pourrait perdre en pilotage. En plus, il n’a pas eu beaucoup d’étapes sur ce Giro où il pouvait se remettre à 100% pour oublier ce qui s’est passé cette dernière année. Mais il va à nouveau gagner des courses. C’est certain ! Ce gamin a un super talent."

"Peu à l’aise sur les routes blanches, cette impression est réelle. Déjà sa chute au Tour de Lombardie était peut-être due en partie à son manque d’expérience au très haut niveau où de grands malins – dans ce cas Nibali - savaient qu’ils pouvaient le mettre en difficulté sur son pilotage. Sur l’étape du Giro avec les routes blanches, c’est vrai il n’était pas très à l’aise et dans la chute d’hier c’est plus une chute avec une certaine peur de ce qui s’est passé devant lui car il avait peut-être une possibilité de passer à côté. Et cette peur est tout à fait normale pour le moment. Il ne faut pas oublier que ce garçon a vu la chaise roulante de près ! Je peux très bien comprendre que dans les premières compétitions il soit un peu peureux. Car vraiment les conséquences de la Lombardie auraient pu être plus graves pour lui. Quand on revient à la compétition, il faut réapprendre à frotter. Avec plus de compétitions, il ne serait peut-être pas tombé hier. On sent qu’il donne un coup de frein qui le fait passer par-dessus le rail. Etre un peu peureux et prudent est donc tout à fait normal. A sa décharge, il était dans un groupe avec Nibali qui a chuté lui aussi. Doit-il faire du cyclo-cross et de la piste ? Du cyclo-cross c’est très spécifique. Si j’avais un conseil à lui donner, mais qui suis-je pour cela, ce serait d’aller faire de la piste et d’y rouler en groupe car on y apprend à rouler sans frein et c’est excellent pour le pilotage. Il a d’ailleurs un bon équipier sur ce Giro Iljo Keisse qui est le meilleur pistier belge de la génération actuelle et qui pourrait vraiment le guider de façon remarquable."

" Il faut être attentif au mot utilisé "humilité", tempère Gérard Bulens . Il n’avait jamais participé à une course de 3 semaines. Il faut être réaliste. Il abordait pour la première fois une course de 3 semaines et dans des conditions très particulières puisqu’il n’avait pas de compétitions dans les jambes. Je pense que le début du Giro a été très intéressant pour lui. Comme l’a dit Patrick Lefevere : "il a souvent été à Lourdes mais, il n’y a jamais vu de miracle !" La suite va l’aider à se remettre en question et constater qu’il y a encore du chemin avant de pouvoir gagner un grand tour même si, ici, il ne l’a pas abordé dans de bonnes conditions."

"La journée de repos n’a rien à voir, explique Gérard Bulens . Sans compétitions préalables, sa préparation physique fait que sur une course de trois semaines on devait s’attendre à une journée difficile, de fatigue. S’attendre aussi au fait que la récupération – si le fond de préparation n’est pas suffisant – a tendance à diminuer. Quand on ne fait pas de compétitions, on a du mal à mesurer réellement son véritable fond de récupération. On n’arrive jamais à calquer la course et les réactions de ses adversaires."

1. Pourquoi cette chute brutale de performances dès le lendemain de la première journée de repos ?

"Je ne vais pas dire que c’est une chute brutale de la performance. Il faut juste appréhender que Remco était juste dans une phase de reprise. Je pense qu’avec son niveau de forme, il était en mesure de faire une très bonne partie de Giro. Rien n’interdisait qu’il fasse une très bonne deuxième partie de Giro. Malgré tout, au-delà de huit à dix jours de course, on savait qu’on arrivait dans une zone où potentiellement chaque jour pouvait être un jour où il y avait ce jour "sans" et la fatigue allait se faire sentir. Ce qui semble logique. Donc je n’aurais pas dit chute brutale mais voilà je pense qu’il y a une bonne débauche d’énergie qui a été faite et il y a un jour où la fatigue a commencé à se faire sentir. Il était un petit peu moins bien. Et il faut aussi dire qu’on a eu un Giro où la météo a été plus qu’exécrable, ce qui apporte beaucoup plus dans la fatigue au coureur.

2. Pensez-vous que ses déclarations très optimistes en première semaine sur un bon résultat final soient le reflet de sa jeunesse ? D’un manque de connaissance de lui-même ?

"Non je ne pense pas. Je pense qu’il était hyper optimiste et quand on est cycliste ou sportif on peut savoir au fond de soi-même qu’il y a ce risque de décliner son état de forme sur la fin d'une épreuve comme le Giro. Malgré tout il restait optimiste sur les sensations qu’il avait. Il sentait qu’il arrivait à rester au contact. Il savait qu’il y avait une marge qui lui était favorable – ce qui est un avantage – avec le contre-la-montre final à Milan qui pouvait lui permettre de revenir dans la course. Mais je pense que psychologiquement c’était utile pour lui de rester dans un mental de vainqueur et pas de se dire qu’il verrait bien au jour le jour. Moi je ne pense pas que ce soit une erreur de jeunesse. Je pense que voilà c’est un ogre qui a envie de gagner plein de courses. Il a eu neuf mois sans compétitions et je pense qu’il est plutôt même bien revenu à un bon niveau. On aura les résultats du travail qu’il vient d’effectuer sur le Giro dans les mois à venir."

3. Remco a toujours (presque) tout gagné avant son accident. Pour la première fois il s’est retrouvé en difficulté. Est-ce que ça pourrait l’aider à se construire en intégrant l’humilité ?

"Je pense qu’il a de l’humilité. Il a été bien évidemment habitué à gagner très régulièrement et ce depuis qu’il s’est mis au vélo – et pas seulement depuis qu’il est passé pro – mais il est clair que ce premier vrai moment difficile dans sa carrière va l’aider. Est-ce que ça va lui apporter de l’humilité ? Je n’ai pas l’impression qu’il en manque ! C’est quelqu’un qui a du talent. Il sait qu’il est capable de gagner les plus grandes courses. Donc ce n’est pas une question d’humilité. Par contre ça va lui permettre de relativiser et d’appréhender la défaite pour pouvoir se reconstruire et revenir encore plus fort. Donc je pense que ce moment difficile dans le Giro est utile dans la perspective de la construction de sa carrière. Pour moi ça ne va en aucun cas lui donner de l’humilité. Il va se construire progressivement et ça fait partie du parcours initiatique."

4. On l’a vu peu à l’aise techniquement sur l’étape des strade bianche. Est-ce qu’un prochain hiver en cyclo-cross et/ou sur piste renforcerait son écolage du plus haut niveau ?

"Honnêtement je pense que oui il a peut-être connu des moments difficiles. On sent que les trajectoires ce n’est pas ce qui lui colle le plus à la peau. Malgré tout, on est sur un terrain qui n’est pas du tout évident – les routes des Strade Bianche – mais je ne dirais pas qu’il est très très mal à l’aise. On sent que ce n’est pas le plus à l’aise. Mais n’oublions pas qu’il est très jeune dans le cyclisme et qu’il y a des choses qu’on apprend plus facilement à quatorze-quinze-seize ans qu’à vingt ans. Donc ça va lui prendre un petit peu de temps. Le cyclo-cross, à mon avis, ce ne serait pas une mauvaise chose. Prendre peut-être prendre des cours de descente parce que c’est là qu’on appréhende le plus les notions de pilotage. Ça me semble aussi utile. Je pense que c’est en voie de travail. J’ai cru comprendre ça. Je pense que ça fait partie de son parcours initiatique et il doit encore apprendre des choses. Il faut continuer à faire ce travail, l’accentuer pour venir enrichir le panel de Remco."

5. Il abandonne de nouveau suite à une chute. Pensez-vous que ça pourrait casser une partie du travail psychologique qu’il a effectué sur la visualisation en course et la confiance dans la roue de quelqu’un ?

"Honnêtement je ne pense pas. Quand on voit la chute dans laquelle il a été pris, il est derrière, il ne peut pas faire grand-chose. Il freine peut-être un petit peu moins bien. On voit bien un coureur d’AG2R qui est devant lui et qui arrive à éviter la chute. Malgré tout, ça va tellement vite dans une descente, je pense que ce dont on a parlé en amont sur l’apprentissage et la technique ce sont des choses qu’il va appréhender au fur et à mesure, et qui vont le faire grandir. Je pense qu’il aura toujours une petite faiblesse dans ces parties techniques de descente. Mais il aura tellement de qualités sur d’autres que peut-être ça permettra d’atténuer ce désavantage. Mais est-ce que (cette chute) psychologiquement ça aura un effet je ne pense pas ! La chute peut survenir à chaque moment. Il s’est fait mal. Mais je ne pense pas que ça vienne bloquer son évolution future !"