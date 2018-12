Remco Evenepoel, l'espoir belge sur les Grands Tours ? "Pas avant 2021"

Ces dernières années, Thomas De Gendt (sur le Giro 2012) et Jurgen Van den Broeck (sur le Tour de France 2010, après les déclassements d'Alberto Contador et de Denis Menchov) ont terminé sur le podium de deux Grands Tours. La Belgique n'a plus de candidat sur les Grands Tours au contraire des pays voisins, le Luxembourg (Bob Jungels), la France (Romain Bardet, Warren Barguil, Thibaut Pinot) et les Pays-Bas (Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Tom Dumoulin, Sam Oomen).

Remco Evenepoel sera-t-il le coureur du renouveau ? "Il ne faut pas lui mettre de pression durant les deux premières saisons", avertit Jean-Pierre Dubois, sélectionneur des Espoirs pendant douze ans (2006-2017) qui a vu beaucoup de talents défiler durant sa carrière : Jan Bakelants, Tim Wellens...

Si la Belgique accueille de temps à autre un des trois Grands Tours (le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles en 2019), elle reste surtout le pays de deux des cinq monuments d'un jour du cyclisme, le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège, sans compter les semi-classiques, le Nieuwsblad, l'E3, Gand-Wevelgem et la Flèche Wallonne. Par conséquent, l'attraction pour ces épreuves est assez forte.

"Quand un jeune talent passe pro, il rêve de participer à ces grandes courses. Nous avons la même chose chez les Espoirs. Je me souviens du ZLM Tour, épreuve pour les spécialistes de bordures, qui se déroulait le même jour que Liège-Bastogne-Liège Espoirs. Certains espoirs n'ayant pas le potentiel pour faire un top 10 à La Doyenne, voulaient quand même y aller au détriment du ZLM, une manche de la Coupe des Nations. De plus, je remarque que les équipes font appel à eux de plus en plus rapidement sur ces épreuves. Il faut les laisser s'épanouir sur leur terrain. Faut espérer pour un Laurens De Plus qu'il ne bascule pas dans les courses d'un jour. Ce serait dommage de lui épingler cette étiquette."