Remco Evenepoel : "Je suis très heureux avec mon début de saison"

À 19 ans, Remco Evenepoel est incontestablement un des plus grands espoirs du cyclisme belge. Souvent comparé à Eddy Merckx, le jeune coureur est flatté.

“C’est toujours chouette quand on me compare à Eddy Merckx, le plus grand de l’histoire du cyclisme. Mais ce n’est pas ce que je veux vraiment. Je suis moi et je veux être un type de coureur différent des autres”, a détaillé Evenepoel, que nous avons rencontré à l’occasion de la randonnée organisée par l’association ‘Tous à Bord’, parrainée par le jeune coureur.

Remco Evenepoel étonne tout le petit monde du cyclisme depuis ses débuts professionnels. L’ancien joueur de football, passé notamment par le Sporting d’Anderlecht et le PSV Eindhoven, a crevé l’écran la saison dernière chez les juniors en devenant double champion du monde et d’Europe. Passé chez Patrick Lefevere cet hiver, au sein de la formation Deceuninck-Quick Step, le Belge est dans une année d’apprentissage.

“Mon adaptation au monde professionnel se passe bien. J’ai déjà eu une troisième place (lors du contre-la-montre du Tour de San Juan, ndlr), une quatrième place (lors de la 5ème étape du Tour de Turquie duquel il termine quatrième du classement général, ndlr). Lors du Tour des Émirats Arabes Unis j’étais quinzième mais malheureusement après une chute j’ai dû quitter la course. Mais je pense que j’ai déjà fait des résultats auxquels je n’aurai jamais osé penser avant la saison. Je suis très heureux avec mon début de saison pour l’instant”, analyse le coureur originaire de Schepdael.

Après ses bons résultats en Turquie, Evenepoel va participer au Tour de Romandie qu’il aborde avec certaines ambitions. “Il y a deux chronos. Je veux voir dans les chronos quel est mon niveau comparé aux grands. Dans les autres étapes, je vais me contenter de suivre pour avoir un bon classement. Et pour le reste dans les chronos, je vais me donner à fond pour essayer d’améliorer mon classement. Mais on verra bien comment ça se passe”, confie Remco Evenepoel.

La prochaine course de Remco Evenepoel sur le sol belge devrait être le Tour de Belgique à partir du 12 juin.