Remco Evenepoel : "J’ai perdu le maillot pour un mètre donc c’est très dur à accepter pour le moment"

Remco Evenepoel : "J’ai perdu le maillot pour un mètre donc c’est très dur à accepter pour... Remco Evenepoel a réalisé une très belle course sur les routes des championnats d’Europe mais a dû s’incliner au sprint face à Sonny Colbrelli, le seul à pouvoir suivre ses accélérations dans les dernières bosses. Le coureur belge était évidemment déçu à l’arrivée au micro d’Antoine Plouvin pour Cycling Pro Net : "J’ai perdu le maillot pour un mètre donc c’est très dur à accepter pour le moment. Mais on a fait une course parfaite avec l’équipe. Il y avait juste un gars qui était aussi fort que moi. Je pense qu’il a eu du mal à suivre dans les deux dernières bosses mais il devait juste suivre. Tout le monde sait que si je vais au sprint avec quelqu’un je suis souvent deuxième ou troisième. Il a fait la course parfaite pour lui. Moi aussi j’ai donné le maximum mais c’est un peu dommage de rater le maillot en étant dans le même temps". Pourtant, Remco Evenepoel a tenté et a accéléré dans les deux dernières bosses. Des coureurs comme Pogacar, Hirschi et Sivakov ne sont pas parvenus à s'accrocher mais Colbrelli n'a lui jamais lâché la roue du coureur de Schepdael : "Il savait aussi que j’allais tenter quelque chose. On ne sait jamais, s’il fait une erreur au sprint mais c’est la vie. A la fin, il le mérite. Il roule très fort les dernières semaines mais j’ai vraiment retrouvé mes jambes et j’ai l’impression que je suis de retour au top avec les meilleurs du peloton. C’est bien les deux médailles de cette semaine mais aujourd’hui j’aurais bien aimé avoir le maillot". La tête est maintenant tourné vers les championnats du monde, dans un premier temps pour le contre-la-montre et puis pour épauler Wout van Aert sur la course en ligne : "La tête est là, le mental est bon maintenant. Je vais d’abord essayer de récupérer quelques jours et puis espérons que dimanche prochain (contre-la-montre) je pourrai faire un bon résultat et puis je serai là pour Wout le dimanche suivant. Avec cette course il a pu voir que j’étais dans une bonne forme et qu’il pouvait compter sur moi. On a notre tactique et on va aller à 100% pour ça. Il peut compter sur moi, je vais l’aider au maximum". Le message est en tout cas clair, Remco Evenepoel a retrouvé ses jambes et fait de nouveau partie des tous meilleurs.