Remco Evenepoel, impatient de reprendre, visera la passe de trois au Tour de Burgos

Vainqueur du Tour de San Juan et du Tour d'Algarve en début de saison, Remco Evenepoel visera la passe de trois sur les routes du Tour de Burgos, sa course de reprise, du 28 juillet au 1er août. Mais remporter le classement final de l'épreuve espagnole ne sera pas évident, notamment car aucun contre-la-montre ne figurera au menu...

Le jeune coureur belge, qui compte cinq victoires (dont deux chronos) à son actif en l'espace de douze jours de course cette saison (une étape et le général à San Juan, deux étapes et le général en Algarve), est impatient de reprendre la compétition et de poursuivre sa préparation pour le Giro, son grand objectif de l'automne.

"Cinq mois sans compétition, c'est beaucoup !, a souligné Remco Evenepoel dans le communiqué de son équipe, Deceuninck - Quick Step. Cette situation était complètement inédite pour nous, et nous sommes curieux de reprendre la compétition et de voir où on en est après cette longue interruption. Il sera important de découvrir comment l'organisme réagit lors de cette course de reprise, dans la chaleur et sur des routes pentues, mais ce qui est certain, c'est que la motivation sera là ! J'ai d'excellents souvenirs en Espagne, c'est là que j'ai remporté ma première course d'un jour, la Clasica San Sebastian. Je suis impatient de reprendre la compétition !"

L'équipe Deceuninck - Quick Step pourra jouer tantôt la carte de son sprinteur (Sam Bennett), tantôt celle de Remco Evenepoel lors des cinq étapes au programme du Tour de Burgos. Les deux hommes seront idéalement entourés avec João Almeida, Andrea Bagioli, Shane Archbold, Yves Lampaert et Michael Mørkøv comme coéquipiers.

Le jeune prodige belge devrait ensuite prendre le départ du Tour de Pologne le 5 août, où il sera également "privé" de contre-la-montre, l'une de ses spécialités.