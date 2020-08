Remco Evenepoel et Wout van Aert, le cyclisme en noir jaune rouge

Remco Evenepoel et Wout van Aert ont gagné ce samedi en Pologne et à Milan-Sanremo, comme ils l’avaient fait le samedi précédent à Burgos et aux Strade Bianche.

Van Aert homme de classiques et Evenepoel homme de Tours. Mais le Campinois peut briguer le maillot vert et le Brabançon a déjà gagné la Clasica San Sebastian et il en gagnera d’autres.

Les deux hommes ont en commun leur jeune âge (20 ans pour Evenepoel et 25 ans pour Van Aert), leurs qualités dans les chronos (vice-champion du monde et champion de Belgique) et surtout un mental exceptionnel.



Si on additionne leurs qualités respectives, on a probablement le coureur idéal.



Van Aert a ce que Evenepoel n’aura jamais : le sprint et la parfaite maîtrise des pavés. Wout a aussi le punch, l’explosivité et la technique de pilotage.



Remco a ce que Van Aert n’aura jamais : des qualités en montagne. Evenepoel y ajoute la résistance, la récupération… et le culot.

Et dire qu’avec Bjorg Lambrecht, décédé tragiquement il y a un an, la Belgique aurait peut-être eu en ses rangs le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à pois des prochains Tours de France.