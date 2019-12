Remco Evenepoel élu 'Vélo de Cristal'

Remco Evenepoel a reçu le 'Vélo de Cristal', prix récompensant le meilleur coureur cycliste belge de l'année 2019, mercredi soir à Vilvorde. Il a devancé Philippe Gilbert et Wout Van Aert et succède à Victor Campenaerts. Du haut de ses 19 ans, il est le plus jeune coureur à recevoir cette distinction.

Pour sa première année chez les pros, le coureur de Deceuninck Quick-Step a marqué les esprits. Et comment! Vainqueur de la Clasica San Sebastian début août et champion d'Europe contre-la-montre cinq jours plus tard, il a également remporté une étape et le classement final du Baloise Belgium Tour ainsi qu'une étape de l'Adriatica Ionica Race. 'Last but not Least', il a conquis une médaille d'argent sensationnelle lors du contre-la-montre des Championnats du monde du Yorkshire derrière Rohan Dennis.

Plus d'infos à suivre.