"Remco Evenepoel doit absolument être encadré par un psychologue et quelqu’un qui gère sa communication" (PODCAST)

Pour cette fin de saison cycliste, les podcasts "On connait nos Classiques" font leur retour ! Les spécialistes cyclisme de la rédaction RTBF Sport reviennent autour de la table. Et il y a de quoi débattre avec, notamment, les Mondiaux de Cyclisme et Paris-Roubaix. Les Mondiaux qui sont abordés dans notre premier podcast de cette fin de saison. Mais aussi un retour sur l’attitude de Remco Evenepoel lors de l’Euro à Trento. Après s’être incliné face à Sonny Colbrelli au sprint, le Belge s’était fendu d’un bras d’honneur une fois la ligne passée. Le geste était malheureux et fugace mais malheureusement, maintenant, avec le nombre impressionnant de caméras, on voit tout. Que penser de ce petit dérapage de Remco ? "Le fait qu’il soit déçu est assez logique car ses deux objectifs étaient de remporter les deux maillots européens. […] Mais ça ne légitime pas son geste", analyse notre consultant Gérard Bulens.

"Le garçon est encore jeune et doit absolument, absolument, être encadré par un psychologue et quelqu’un qui gère sa communication. Aujourd’hui, très franchement, sa communication est mal gérée. Il apparaît beaucoup trop souvent sur les réseaux sociaux. Ça lui donne un petit caractère d’un gamin prétentieux, ce qui, si vous le connaissez intérieurement et si vous connaissez sa famille, n’est pas le cas. Je pense qu’il faut encadrer tout ça". "S’il est comme ça aujourd’hui, c’est parce que les médias ont vraiment gonflé Remco Evenepoel dès ses premiers résultats chez les jeunes. La couverture médiatique avant le Giro, avec des pages roses dans la presse flamande (pour faire écho à la célèbre Gazzetta dello Sport), était difficile à gérer pour lui. C’était trop de pression pour lui. Son retour finalement long et difficile lui remet un peu les pieds sur terre", précise encore Gérard Bulens.

"Il est depuis longtemps dans un 'bain médiatique' très important et je crois qu’il cherche toujours à gérer ça au mieux", pense Jérôme Helguers. "Comme le dit Gérard, on le voit un peu trop et partout. Notamment dans des spots publicitaires pour une marque de pizzas, ce que je ne comprends pas. Par rapport au bras d’honneur, je trouve que sur le coup de l’émotion et de l’adrénaline d’une fin de course, un mauvais geste peut arriver. Peter Sagan a déjà eu aussi des gestes qui ont heurté. Ce sont des coureurs sanguins et entiers. Je peux accepter qu’un coureur fasse, à l’occasion, ce genre de geste, mais à condition d’avoir aussi des excuses derrière. Ici, je n’ai pas l’impression que Remco Evenepoel se soit excusé mais on ne sait toujours pas à qui était adressé ce bras d’honneur. Peut-être était-ce adressé à lui-même, je n’en sais rien, peut-être qu’il s’en voulait. Pendant la cérémonie protocolaire il a plusieurs fois félicité Sonny Colbrelli et ça avait l’air sincère".

Remco joue le jeu et envoie des punchlines

"D’un côté je vais le défendre, mais on va me dire : 'comment on peut défendre un bras d’honneur ?'. C’est un geste de mauvaise humeur en fin de course. Si ça avait été un joueur de tennis qui avait cassé sa raquette, je pense qu’on n’aurait rien dit", relance Laurent Bruwier. "Par contre je suis d’accord pour dire qu’il se perd un peu dans sa communication. Il a énormément de sollicitations, tout le monde veut du Remco Evenepoel. Certains comme VTM paient même pour pouvoir le suivre avec des caméras. La pression vient des médias je suis d’accord mais le clan Evenepoel pourrait aussi cloisonner et refuser. Il ne faut pas dire : 'c’est parce qu’on a fait de Remco un champion trop vite qu’il se perd un peu ou perd son influx". Et Jérôme Helguers de conclure : "Je vais juste aussi défendre un peu notre métier. Remco se plaît aussi à faire de belles déclarations, c’est quelqu’un qui joue le jeu et nous envoie des punchlines. OK, par moments, la presse a exagéré mais pendant la première semaine du Giro c’est Remco lui-même qui parle du podium final comme son objectif".

