Alors que sa lourde chute en août 2020 est encore dans toutes les mémoires. Remco Evenepoel sera de retour sur les routes du Tour de Lombardie ce samedi ! Il s’est présenté fatigué en conférence de presse au lendemain de sa victoire convaincante sur la Coppa Bernocchi, mais plutôt serein au moment d’aborder la course italienne.

"Là, je suis encore vraiment fatigué après la course de ce lundi, les conditions étaient vraiment mauvaises du coup ça m’a demandé beaucoup d’énergie. À présent, c’est important de tenter de récupérer le plus possible. Mais ça fait toujours du bien de sentir qu’on a de bonnes jambes juste avant d’aborder un gros objectif. On a vu qu’on est tous en forme dans l’équipe, on est en confiance et on a qu’une hâte, c’est d’être samedi !"

Si tout le monde est en forme dans l’équipe, qui sera le leader sur le Tour de Lombardie ? "C’est plutôt difficile à dire parce qu’on sait que ce sera une course difficile. On aura tous besoin d’avoir de bonnes jambes, il faudra qu’on soit tous honnêtes. Si un d’entre nous n’a pas vraiment de bonnes jambes, il faudra qu’il le dise. Ça pourrait convenir à Julian, quand on a vu ce qu’il a été capable de faire aux Mondiaux […] Mais on verra en course".

A-t-il l’impression d’avoir quelque chose à prouver après sa chute dans cette même course l’an dernier alors qu’il était l’un des meilleurs au départ ? "Si je prends le départ de la course pour prouver quelque chose, je risque seulement de perdre. Je suis juste heureux de pouvoir y participer. Mais beaucoup de coureurs sont très forts et très motivés. On doit juste faire ce qu’il faut samedi et on verra ce qui arrive. Mais ce n’est jamais idéal de commencer une course avec un sentiment de revanche."

À la suite de la terrible chute de Remco Evenepoel, des critiques se sont abattues sur les organisateurs, nombreux jugeant le pont où est tombé le Belge trop dangereux, et réclamant une sécurisation : "Je n’ai pas vraiment eu le temps d’en reparler aux organisateurs, j’étais trop concentré sur ma revalidation et mon come-back. Mais j’espère que quelque chose a été fait ou sera fait, peut-être que Philippe Gilbert (ndlr. élu récemment au sein de la commission des athlètes de l’UCI) pourra glisser un mot dans ce sens. Il connaît aussi très bien cette course, il pourra sans doute faire bouger les choses. On verra cette année si le parcours est plus sécurisé, si les organisateurs ont fait ce qu’il fallait."