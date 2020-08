Remco Evenepoel connaît ses équipiers pour le Tour de Lombardie

Annoncé comme le grand favori de la 114e édition du Tour de Lombardie, Remco Evenepoel connaît le nom des six équipiers qui l’entoureront samedi sur les routes italiennes. Il s’agit des Belges Pieter Serry et Dries Devenyns, des jeunes et talentueux Joao Almeida et Andrea Bagioli ainsi que du Danois Mikkel Honoré et de l’Italien Mattia Cattaneo.

"Nous nous présentons avec énormément de motivation au départ de cette course", a déclaré le directeur sportif de l’équipe Deceuninck Quick-Step Davide Bramati. "Le parcours n’a pas beaucoup changé mais la météo sera différente avec plus de 30° attendus. Nous nous attendons à un bon résultat mais on ne peut pas dire que nous sommes favoris puisque nous comptons beaucoup de jeunes coureurs qui font leur début dans une course Monument."