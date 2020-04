Remco Evenepoel : "Ce que réalise Valverde à 40 ans est unique!"

Quelques jours après avoir (on imagine) apprécié à leur juste valeur les compliments du quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault à son égard (" Il est exceptionnel ! Quand on voit tout ce qu’il a déjà fait à son âge en ayant une carrière encore très courte… c’est fantastique. Votre pays a beaucoup de chance "), c’est Remco Evenepoel, 20 ans depuis le 25 janvier dernier, qui adresse à son tour quelques compliments à un autre grand champion, en l’occurrence Alejandro Valverde, qui a fêté le 25 avril dernier ses… 40 ans, soit le double du gamin de Schepdaal ! Point commun entre le Belge et l’Espagnol : ils sont tous deux devenus champions du Monde en 2018 à Innsbruck, l’un chez les juniors, l’autre chez les élites.

Quand El Imbatido entamait sa carrière pro, en 2002, sous le maillot de l’équipe Kelme, le Petit Cannibale de Deceuninck-Quick Step commençait à peine à marcher… " Un coureur de cet âge-là dans le peloton, c’est unique ", nous a confié Remco, admiratif devant le parcours d’Alejandro. " Franchement, chapeau ! Il est déjà depuis si longtemps dans le vélo, à un très haut niveau. C’est un sport tellement dur. C’est chouette pour lui. "

Mais l’admiration du cadet pour son aîné a aussi ses limites… Un adversaire reste un adversaire. " Moi aussi j’ai ma carrière ! Nous sommes tous des sportifs et on regarde d’abord dans notre assiette. Mais je reconnais que c’est unique, comme Philippe Gilbert d’ailleurs qui est depuis 18 ans dans le peloton professionnel. C’est bizarre et c’est spécial. "

Et quand on lui demande s’il sera encore pro à 40 ans, d’ici deux décennies, sa réponse ne nous surprend pas : " Espérons, espérons ! "