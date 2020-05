Remco Evenepoel : "Ça fait du bien d'avoir de nouveau un objectif pour lequel s'entraîner"

Le nouveau calendrier UCI a été dévoilé ce mardi. Si toutes les courses n’ont évidemment pas pu y être intégrées, les rendez-vous majeurs y figurent. De quoi mettre du baume au cœur à beaucoup de cyclistes et fan de vélo. Remco Evenepoel trépigne d’impatience à l’idée de participer à nouveau à une course.

Le jeune Belge a réagi dans un communiqué de Deceuninck Quick-Step : "On est toujours en train d’analyser le calendrier qui est tout nouveau mais on dirait bien que toutes les courses importantes y figurent ce qui est vraiment très excitant ! Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour m’asseoir avec l’équipe afin de définir les nouveaux objectifs et comment nous pourrons les atteindre. Evidemment, après plusieurs mois compliqués ça fait du bien de voir du concret et d’avoir de nouveau un objectif pour lequel s’entraîner."

Le nouveau calendrier change forcément la donne : "Mon objectif principal cette année c’était les Jeux Olympiques, donc nous devons voir ce que nous pouvons désormais réaliser en tirant profit au mieux du reste de la saison." Les JO ont été postposés d’une année, Remco était également censé participer à son premier grand tour lors du Giro… Les cartes étant redistribuées on ignore encore sur quelles courses il s’alignera.

"Participer à une course, enfiler de nouveau un dossard sera la meilleure des sensations et j’ai vraiment hâte," conclut-il.