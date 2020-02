"Remco Evenepoel, c'est le Lionel Messi du cyclisme"

Victoire d'étape mardi et classement final dimanche : Remco Evenepoel, très attendu cette saison, a réussi idéalement ses débuts 2020 dans le Tour de San Juan en Argentine. Dominateur dans le contre-la-montre, il a connu une seule véritable alerte quand il a été piégé vendredi dans une bordure, à quelque 35 kilomètres de l'arrivée. Mais il a réussi à rétablir la situation pour terminer dans le même temps que ses rivaux en haut de l'Alto Colorado, la principale ascension de la course.

Le Belge impressionne… en Belgique et ailleurs. "Une véritable pépite !", indique notamment le quotidien ‘Dame Noticias’. Et son homologue ‘La Nacion’ de détailler : "Assistons-nous à la naissance du nouveau roi du cyclisme ? Il est déjà comparé à Eddy Merckx, le meilleur coureur de l’histoire. Dès le début de sa carrière, il suit le chemin des plus grands. Il possède un passé dans le football, certains à San Juan l’ont surnommé ‘le Messi du cyclisme’."

Un succès qui en appelle (beaucoup) d’autres…