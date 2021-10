Remco Evenepoel avant la Lombardie: "Mon petit plaisir de fin de saison? Une victoire"

Je ne pense plus à la chute. Le vie continue. J'ai reçu une seconde chance et je l'ai saisie à deux mains.

"Je suis très heureux d'être ici" déclare d'emblée le coureur belge. "C'est la 1ère édition après ma chute. Et je suis encore parmi les favoris, ça me donne beaucoup de confiance. Je suis en bonne condition. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir à nouveau faire la course"

À la veille du Tour de Lombardie , nous avons rencontré Remco Evenepoel pour un entretien individuel. Un peu plus d'un an après sa terrible chute dans la descente du Mur de Sormano , nous avons demandé au jeune coureur belge comment il abordait ce dernier Monument cycliste de la saison.

"Je n'y pense plus trop" ajoute le vice-champion d'Europe. "La vie continue. J'ai reçu une seconde chance et je l'ai saisie à deux mains. Je me suis tourné vers le futur et j'ai travaillé très dur pour retrouver mon niveau. Maintenant, je suis peut être même un peu mieux qu'avant la chute . J'ai bien géré toute cette période, mais ça a été très dur pour revenir ici à ce niveau. Ma chance, c'est que je ne me rappelle plus trop de la chute. Je ne me souviens plus du dernier virage. C'est le trou noir. J'ai confiance en moi et je n'ai pas de sentiment de revanche. J'ai la motivation pour faire une bonne course pour cette première édition après ma chute. C'est important pour moi. Je suis de nouveau là, en Lombardie. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon entourage. Tous ces gens qui m'ont aidé. Demain, ce sera une course de toute l'équipe qui m'a aidé. De ma famille, de ma copine, de mes parents, de mon cousin, mes meilleurs amis. Demain, même si on ne gagne pas la course, c'est une victoire de nous tous d'être au départ de l'édition 2021 du Tour de Lombardie".

Les organisateurs du Tour de Lombardie ont décidé de changer leur parcours. Habituellement, le peloton part de Bergame pour rejoindre Côme mais cette année, il fera l'inverse : départ de Côme pour arriver ensuite à Bergame. Les ascensions seront différentes et le Mur de Sormano ne sera pas emprunté.

"J'aime bien ce parcours" précise le Brabançon. "Plus que des côtes, ce sont de véritables montées ici. Ce sont de vraies ascensions de presque 10km. ça va être une course très dure. A partir de 150km de l'arrivée, ça commence à monter et descendre tout le temps. A ce moment-là, la course va s'ouvrir. Il faut bien gérer l'effort. Et il faut parfois oser faire une autre course et mettre les adversaires sous pression. Avec notre équipe, on peut gagner avec plusieurs garçons. Il faut bien réfléchir et sentir le bon moment pour y aller".

Remco Evenepoel est en grande forme. Il termine la saison en boulet de canon avec 8 victoires à son compteur. En dehors des mondiaux de Leuven où il a travaillé pour l'équipe belge, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step a enchaîné les bons résultats. Sa plus mauvaise place depuis un mois? 5ème au Tour d'Emilie. Et lundi dernier, il a remporté la Coppa Bernocchi en démonstration. Demain, ce sera donc sa dernière course de la saison. Et voici le petit plaisir de fin de saison qu'il désire s'offrir en fin de saison... "Je vais dire quelque chose de bizarre... mais peut être une victoire demain. Ce serait mieux".