Remco Evenepoel au Tour de Pologne avec un incroyable quatre à la suite dans le viseur

Le Tour de Pologne, qui débute mercredi, est la première course par étapes du WorldTour après l'arrêt provoqué par le coronavirus.

Le tenant du titre, Pavel Sivakov, ne sera pas au départ cette année. Ineos sera emmené par Richard Carapaz, prêt à se livrer à un nouveau duel avec Remco Evenepoel. Le prodige de Deceuninck-Quick Step, 20 ans, a gagné cette saison les Tours de San Juan, d'Algarve et de Burgos (la semaine passée).

Il aura notamment Wilco Kelderman, Tim Wellens, Jakob Fuglsang et Maximilian Schachmann comme adversaires sur la route d'un quatrième succès de rang dans une course par étapes en 2020.

L'édition 2019 a été marquée par le décès de Bjorg Lambrecht le 5 août. Le coureur de Lotto Soudal est décédé des blessures consécutives à une lourde chute.

Lotto Soudal s'alignera avec Tim Wellens, Thomas De Gendt et John Degenkolb comme leaders. La formation belge visera des succès d'étapes, même si Wellens, vainqueur final en 2016, peut aussi lutter pour le général.

Les sprinteurs recevront leur chance dans les deux premières étapes, peut-être la troisième, et l'étape finale. La quatrième étape, avec l'ascension vers la station de ski de Bukowina Tatrzanska, sera probablement décisive.

Remco Evenepoel figure parmi les favoris, au même titre que Richard Carapaz, qui n'a pas encore semblé tout à fait en forme à Burgos, Esteban Chaves, Tim Wellens et deux des animateurs des Strade Bianche, Maximilian Schachmann et Jakob Fuglsang. Ion Izagirre, Rafal Majka, Wilco Kelderman et Simon Yates sont à surveiller également.