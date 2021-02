Patrick Lefevere: "C'est plus grave pour Remco que pour Fabio" - 19/01/2021 Remco Evenepoel est toujours privé de vélo. Jusqu’au 8 février au moins. Les derniers examens médicaux ont révélé hier que le coureur belge n’était pas encore complètement rétabli. Sa fracture du bassin le fait toujours souffrir et l’empêche de rouler. Sa revalidation prend plus de temps que prévu. "Les nouvelles ne sont pas aussi bonnes qu’on ne l’espérait" déplore Patrick Lefevere, le manager de l’équipe Deceuninck - Quick Step. "Il y a 5 semaines, on a pris la décision de l’arrêter. Remco ressentait une douleur insupportable quand il était sur la selle. Aujourd’hui, la fracture n’est pas totalement résorbée". Remco Evenepoel est donc retourné en Espagne. Il poursuit sa revalidation à Calpe. Au programme: rééducation et séances de natation. Nager, marcher, mais pas rouler. Pas question d’accompagner ses équipiers lors des sorties à vélo. Sa terrible chute au Tour de Lombardie a des conséquences plus graves que le crash effrayant de Fabio Jakobsen au Tour de Pologne.