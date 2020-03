Remco Evenepoel à l'entraînement en Espagne puis en Italie avant Tirreno-Adriatico

Remco Evenepoel - © YUZURU SUNADA - BELGA

Remco Evenepoel s'impose dans le CLM et remporte le Tour d'Algarve 2020 - Tour d'Algarve 2020 -... Le Belge Remco Evenepoel a remporté ce dimanche le Tour d'Algarve en s'imposant dans le contre-la-montre individuel de 20,3 km à Lagoa. Il devance de 10 secondes le champion du monde de la spécialité, Rohan Dennis (Ineos) et le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) de 19 secondes. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) prend la 8e place à 46 secondes. Remco Evenepoel remporte le classement final avec 38 secondes d'avance sur l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) et 39 sur le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana). Tim Wellens (Lotto-Soudal) termine 5e au général à 1:17 de Remco Evenpoel. Déjà vainqueur jeudi, Evenepoel accroche donc une deuxième victoire d'étape sur l'épreuve portugaise. C'est aussi sa deuxième victoire au général sur une épreuve par étapes. Il avait remporté le Tour de San Juan il y a quelques jours. Il succède au palmarès du Tour d'Algarve à une autre pépite du cyclisme mondial, le Slovène Tadej Pogacar.