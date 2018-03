Réduction du nombre de jours de course sur les grandes épreuves, où en est-on ?

Passer de 21 à 16 étapes sur les Grands Tours

L'idée du Français est d'enlever six jours au Giro et à la Vuelta, passant de 23 journées (21 étapes et deux jours de repos) répartis sur 4 week-ends à 17 jours (16 étapes et 1 jour de repos) et 3 week-ends.

"Avec un Grand Départ un vendredi, nous aurions plus qu'une journée de repos. Ce ne serait pas une réduction significative. De nos jours, vu le niveau d'exigence des épreuves, faire deux Grands Tours au plus haut niveau n'est pas facile. Or, si un est plus court, cela peut favoriser le fait que des coureurs doublent les Grands Tours. C'est là que je vois un gain pour les organisateurs", analyse David Lappartient.