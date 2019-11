Raymond Poulidor est décédé à l'âge de 83 ans. L'ancien champion cycliste français était hospitalisé en raison d'une "grande fatigue" depuis le 8 octobre à Saint-Léonard-de-Noblat (France), la commune où il résidait.



Poupou, comme il était affectueusement surnommé, est une figure marquante du cyclisme des années 60 et 70. Il a été le grand rival de Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Il est sans doute le coureur français le plus populaire.



Bien qu'il n'ai jamais porté le maillot jaune, son image est étroitement liée à celle du Tour de France. Ce fils d'agriculteur du Limousin est monté 8 fois sur le podium de la Grande Boucle (un record). Au total, il a participé à 57 Tour de France, comme coureur puis ambassadeur de plusieurs marques.



La France perd l'un de ses plus grands champions. Car malgré son étiquette d'éternel deuxième, Poulidor a tout de même remporté 189 courses ! Son palmarès renseigne entre autre un Tour d'Espagne (1964), un Milan-Sanremo (1961), une Flèche Wallonne (1963) et sept étapes du Tour de France.



La succession sportive familiale est assurée avec la présence dans le peloton de Mathieu Van der Poel, son petit-fils.