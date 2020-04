Rassemblements de masse interdits jusqu'au 31/08: Quel avenir pour les équipes cyclistes wallonnes ?

Même son de cloche du côté de chez Christophe Brandt , le Manager de l’autre équipe professionnelle wallonne, Bingoal Wallonie-Bruxelles : " On mise beaucoup d’espoir sur le prochain Conseil national de sécurité. Il devrait donner plus de perspectives quant au déconfinement. Actuellement on ne sait pas dans quelle mesure, les événements sportifs pourront ou pas être organisés. Et on attend aussi le nouveau calendrier de l’UCI "

En revanche pour les équipes qui n’iront pas sur la grande boucle c’est toujours le flou absolu. Une situation très difficile à gérer, comme l’a confié Jean-François Bourlart , Manager de l’équipe wallonne Circus Wanty Gobert : " J’imagine qu’il y aura quand même des courses d’un jour ou des courses par étapes, en juillet et en août en Belgique, ou dans d’autres pays. J’imagine qu’il y aura des courses organisées avant le Tour. Pour l’instant c’est difficile d’interpréter correctement les décisions du Conseil national de sécurité. On attend impatiemment des précisions de la fédération belge de cyclisme "

Quel avenir pour les équipes cyclistes wallonnes ? - © Tous droits réservés

Reprise en été indispensable pour la survie des équipes

Le monde du cyclisme espère que les courses reprendront au plus tard début août : " S’il n’y a pas de courses en juillet et en août c’est quasi la fin de la saison cycliste, la fin du cyclisme pour de nombreuses équipes, de nombreux coureurs et organisateurs. Après on comprend bien que la santé passe avant tout. Mais on n’ose pas imaginer qu’on aura plus de courses cette année " déclare Jean-François Bourlart.

Trouver des plans B et C

Christophe Brandt souhaite revoir des courses au plus vite dans notre pays. Et du coup il imagine différentes possibilités : "Si la situation ne se débloque pas au niveau international, mais si la situation est sous contrôle en Belgique, on pourrait alors imaginer des courses nationales. Avec les coureurs domiciliés en Belgique. On devrait voir avec eux si on peut organiser certaines épreuves. Il faudra être créatif. Il faut penser à un plan B, un plan C mais de toute façon avec une alternative nationale".

Les sponsors vont-ils continuer à suivre ?

Du côté de l’équipe Circus Wanty-Gobert, les sponsors se sont engagés pour plusieurs saisons, mais la crise actuelle inquiète: "C’est vrai que pour nous en ce moment la situation est rassurante en termes de sponsoring. Mais quand on voit par exemple l’équipe CCC cela pose questions. Quand ça va tellement mal, des décisions sont prises et des contrats ne sont pas respectés. Donc j’espère qu’on n’en arrivera pas là. Mais s’il n’y a pas d’événements, pas de cyclisme, pas de courses ce sera compliqué de garder des sponsors motivés " rappelle Jean-François Bourlart.

Le Modèle actuel a atteint ses limites

Pour Christophe Brandt c’est tout le modèle du cyclisme moderne qui doit être revu. " La plupart des équipes World Tour sauveront leur saison grâce au Tour de France. Certains sponsors ne viennent quasi que pour ça. Mais avec cette crise sanitaire c’est tout le modèle qu’il faut revoir. L’UCI a poussé pour bâtir des équipes avec beaucoup de coureurs. Sans partenaires solides on ne peut plus continuer comme ça ".

Pour l’instant les sponsors de l’équipe Bingoal Wallonie-Bruxelles sont toujours là. Mais si la situation perdure c’est l’avenir de l’équipe qui est en jeu" Je suis inquiet. Si la situation dure 6 mois, je ne suis pas certain que nos sponsors continueront à nous soutenir. La crise économique les fragilise également et ils risquent de ne plus avoir les moyens de parrainer les équipes. Sans sponsors de taille, difficile de continuer comme aujourd’hui. Il faut être réaliste. La crise aura des conséquences. Je suis persuadé qu’il n’y aura plus autant d’équipes professionnelles en 2021 ni autant de coureurs pros "

Cette saison 2020 sera donc, plus compliquée que jamais pour les équipes, mais aussi pour les coureurs. Surtout quand on sait que 27% des coureurs professionnels ont leur contrat qui se termine en fin d’année.