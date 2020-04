Tour des Flandres 2019 : Victoire d'Alberto Bettiol - Tour des Flandres 2019 - 07/04/2019 L'Italien Alberto Bettiol (EF Education First) a remporté ce dimanche la 103ème édition du Tour des Flandres, disputé sur la distance de 270,1 kilomètres entre Anvers et Audenaarde. Après une course très animée, Alberto Bettiol, qui n'avait jamais remporté la moindre course chez les professionnels, s'est imposé en solitaire devant le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et le Norvégien Alexander Kristoff (UAE), vainqueur du sprint du groupe des favoris. Les deux novices qui ont animé la course, le Néerlandais Mathieu Van der Poel (Corendon-Circus) et le Champion du Monde espagnol Alejandro Valverde (Movistar), ont respectivement terminé aux quatrième et huitième places. Premier Belge à l'arrivée, Oliver Naesen (AG2R) a terminé septième. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) s'est classé neuvième, Greg Van Avermaet (CCC) dixième. Diminué par des maux d'estomac en semaine, Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) a rapidement été décroché du groupe des favoris.