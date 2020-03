QUIZ : Qui sont les vainqueurs de Gand-Wevelgem depuis 1990 ?

Gand-Wevelgem 2019 : Victoire d'Alexander Kristoff - Gand-Wevelgem 2019 - 31/03/2019 Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) a remporté la 81e édition de Gand-Wevelgem. Le Norvégien a imposé sa pointe de vitesse et a devancé John Degenkolb (Trek Segafredo) et Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale). Le vent a balayé les plaines flamandes et a ouvert la course dès les premiers kilomètres. Le rythme a été absolument dingue : 106 kilomètres avalés en deux heures. Sous l'impulsion des Jumbo Visma de Wout Van Aert, le peloton a explosé. Dès le kilomètre 50, un groupe royal s'est formé avec Van Aert, Sagan, Van der Poel, Trentin, Gaviria, Terpstra, Rowe et Degenkolb entre autres. L'écart n'est pas monté au-dessus de la minute trente. A 60 km de l'arrivée, ce groupe a été repris par ce qu'il restait du peloton. Sauf quatre hommes : Peter Sagan, Mike Teunissen, Edward Theuns et Matteo Trentin. Luke Rowe a ensuite fait le bon tout seul pour rejoindre ce quatuor. Les passages par le Baneberg et le Mont Kemmel ont permis à Van Aert, impressionnant tout au long de la journée, et Stybar d'étaler leur condition. Mais ce peloton a pris du temps avant de s'organiser. Et puis Deceuninck-Quick Step (Lampaert, Gilbert, Stybar) a fait le forcing pour Viviani. Ce travail a porté ses fruits et à 15 bornes de Wevelgem un peloton bien amaigri est à nouveau groupé. Malgré quelques tentatives (Terpstra, Langeveld, ...), la victoire s'est jouée au sprint et à ce petit jeu, Alexander Kristoff s'est montré le plus fort. Il devient le troisième norvégien à gagner Gand-Wevelgem après Thor Hushovd (2006) et Edvald Boasson Hagen (2009).