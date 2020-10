Quiz : Êtes-vous incollable sur Paris-Roubaix ?

Elle a d’abord été reportée, avant d’être supprimée, Paris-Roubaix 2020 laissera un vide dans le palmarès de cette mythique classique flandrienne. Le Coronavirus a eu raison de l’Enfer du Nord, qui aurait dû se dérouler ce dimanche 25 octobre.

Une course remportée par Philippe Gilbert l’an dernier, et qui aurait à coup sûr réservé de belles surprises cette année ! Mais plutôt que de se morfondre sur la suppression de la course, nous vous proposons de tester vos connaissances sur celle-ci. Allez hop, êtes-vous vraiment incollable sur Paris-Roubaix ?

Et si vous obtenez la moyenne, vous aurez même le droit de vous replonger dans le palmarès de la course en vidéos !

► Paris-Roubaix : Le palmarès, les vidéos