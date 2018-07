Quinten Hermans s'impose à Herstal et dépossède Wellens du maillot

Quinten Hermans (Telenet-Fidea) a remporté la 4e étape du Tour de Wallonie à Herstal. Il s'est imposé au sprint et s'empare du maillot de leader grâce aux 10 secondes de bonifications, attribuées au vainqueur.



Le jeune belge, déjà 2e à La Roche, a lancé son sprint de très loin et personne n'a réussi à le remonter. Il a devancé Lorenzo Manzin (Vital Concept) et Romain Cardis (Poweo), vainqueur de la 1ère étape. Pieter Serry (Quick-Step Floors) et Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) complètent le top 5.



Tim Wellens (Lotto-Soudal) a terminé dans le peloton. Il a contrôlé les attaques des Quick-Step dans les bosses du final mais il n'avait pas la pointe de vitesse pour disputer la victoire (et donc les bonifs) aux coureurs les plus rapides.



La 5e et dernière étape reliera mercredi Huy à Waremme sur 187,5 km. On connaîtra alors le nom du successeur de Dylan Teuns au palmarès de la première épreuve de la seconde partie de saison en Belgique.