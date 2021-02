Quinten Hermans décroche sa première victoire de la saison à Eeklo quelques mois après sa lourde chute

Victime d'une lourde chute le 12 août dernier au Critérium du Dauphiné qui avait mis un terme à sa saison sur route, Quinten Hermans a remporté ce samedi sa première course de la saison à l'occasion de la manche de l'Ethias Cross disputée à Eeklo.

Le Belge de 25 ans s'est imposé avec 5 secondes d'avance sur Toon Aerts et 27 sur Eli Iserbyt. Laurens Sweeck, vainqueur des deux courses du week-end passé, a dû abandonner après une chute et des problèmes mécaniques.

"Cette victoire est une libération", a réagi le coureur de Tormans, ému, après son succès. "Je sors d'une période très dure et difficile. Avec le temps, j'ai commencé à accepter la déception et ce n'est jamais bon. J'ai reçu énormément de soutien des gens autour de moi. Des gens qui ont continué à croire en mes capacités et m'ont donné beaucoup de courage. J'ai continué à travailler dur pour revenir au niveau. Aujourd'hui, tout s'est bien mis en place. En fait, cette victoire est un peu inattendue. J'avais déjà abandonné l'espoir d'une victoire, mais tu vois que c'est toujours possible."

Parti à la mi-course, Quinten Hermans a dû se montrer prudent sur un parcours très glissant. "J'avais de bonnes sensations avant le cross, mais j'avais déjà eu ce sentiment quelques fois auparavant. Aujourd'hui, toutes les pièces se sont assemblées. Et cela, après plus de six mois de lutte et de rééducation. D'une lutte à l'autre. Et maintenant ça. Cela fait tellement du bien. Je ne suis pas quelqu'un qui réagi de manière très émotionnelle après mes prestations, mais aujourd'hui je devais pouvoir le faire. Je n'ai commencé à y croire que dans le dernier demi-tour. Le parcours restait dangereux et glissant. Il fallait faire attention jusque dans les derniers mètres. Ce n'est qu'alors que j'étais sûr de la victoire."