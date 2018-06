Quintana gagne la 7ème étape du Tour de Suisse, Porte reste leader

Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté la 7e étape du Tour de Suisse cycliste (WorldTour), disputée vendredi sur 170,5 km entre Eschenbach/Atzmäning et le sommet d'Arosa se permettant d'attaquer Richie Porte pour aller chercher sa première victoire de la saison.

Nairo Quintana a devancé le Danois Jakob Fuglsang (Astana), 2e à 22 secondes, tout comme l'Australien Richie Porte (BMC), 3e, qui conserve pour 17 secondes sur le Colombien son maillot jaune de leader au classement général.

Dans cette grosse étape de montagne avec une arrivée au sommet de la station d'Arosa après plus de 27 kilomètres de montée dont trois derniers kilomètres très pentus (10 et 9%), 29 coureurs avaient tenté de prendre un peu d'avance dont Greg Van Avermaet (BMC) lancé devant pour aider encore une fois Richie Porte, son leader au général ensuite dans le final, et Yves Lampaert (Quick-Step Floors) côté belge.

Les attaques n'ont pas tardé à fuser dans le final, 25 kilomètres avant l'arrivée, initiées notamment par le Colombien Nairo Quintana (Movistar). Quintana aura ainsi forcé Richie Porte à travailler, ce que l'Australien a fait de nouveau de façon autoritaire dans les cinq derniers kilomètres pour finir, 3e, à 22 secondes de Nairo Quintana qui dispute, comme l'Australien, son premier Tour de Suisse. Au général, Richie Porte conserve 17 secondes sur Quintana.

La 8e étape samedi propose un parcours de 123,8km à Bellinzona, là où sera jugée l'arrivée, dimanche, à l'issue d'un contre-la-montre de 34 kilomètres à Bellinzona.