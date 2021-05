Quick Step prolonge son partenariat jusqu’en 2027, Deceuninck se retire en tant que sponsor principal

Deceuninck-Quick Step a trouvé un accord avec son sponsor Quick Step pour prolonger son partenariat jusqu’en 2027, a annoncé l’équipe WorldTour belge mardi. Deceunick-Quick Step est donc assuré de faire partie du peloton professionnel pour les six prochaines années.

Entreprise spécialisée dans les sols en vinyle, stratifiés et parquets, Quick Step est partenaire de l’équipe de Patrick Lefevere. En 18 ans de partenariat, l’équipe belge a remporté plus de 800 victoires dont 99 étapes dans les trois grands tours et 30 Monuments.

"C’est plus qu’une simple prolongation, c’est la preuve que les relations solides, basées sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs partagées, existent dans le cyclisme", a précisé Patrick Lefevere, le directeur général de l’équipe. "Cet accord à long terme va nous permettre de continuer à nous battre pour améliorer nos performances sportives, nous concentrer sur l’avenir et rester une des meilleures équipes dans notre sport."

Par contre, l’autre sponsor, Deceuninck a décidé de se retirer comme sponsor principal. "Lorsque Deceuninck et l'équipe cycliste de Patrick Lefevere se sont trouvés en octobre 2018, l'équipe était engagée dans une recherche difficile de sponsors", explique Francis Van Eeckhout, CEO du Groupe Deceuninck. "En tant que passionné de cyclisme et entrepreneur, j'ai vu les similitudes de force et de fiabilité entre le Wolfpack et notre marque Deceuninck. Il s'agit d'un projet à la fois ambitieux et tourné vers l'avenir. En tant qu'équipe Deceuninck, nous avons lancé avec succès nos nouveaux profilés pour portes et fenêtres, Elegant, en Europe. En interne, nous pensons qu'il est important de conserver l'esprit Wolfpack et de continuer à fournir des produits de qualité à nos clients."

"Deceuninck tient à remercier le Wolfpack pour les nombreux grands moments et son tempérament inspirant et souhaite à tous les membres le meilleur pour l'avenir", poursuit-il. "Nous sommes impatients de participer au reste de la saison cycliste et nous continuerons à encourager l'équipe sur le bord de la route."

Patrick Lefevere est en pourparlers avec de nouveaux sponsors potentiels. "Lorsque l’accord sera conclu, nous annoncerons la nouvelle", a déclaré le manager.