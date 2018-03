Quick-Step Floors hurle le secret de son succès : The Wolfpack !

Une réussite qui s'explique en partie par l'état d'esprit des coureurs. Un état d'esprit qui a un nom et un logo. "THE WOLFPACK".

Le bus de Quick-Step Floors - © Jérôme Helguers

"Wolfpack ça signifie la meute de loup", traduit Florian Sénéchal.

A 24 ans, le français est un pur produit de l’école Quick-Step. Formé dans l'équipe belge, Sénéchal y est revenu comme coureur pro l'été dernier. Et il a très vite compris la philosophie ‘Wolfpack’...

"On sait que les loups chassent toujours en groupe " poursuit Florian Sénéchal. "Leur force c’est leur collectif. Chez nous c’est pareil notre force première c’est notre collectif. On gagne toujours de cette façon-là, on roule toujours de cette façon-là. C’est notre devise : toujours être ensemble et gagner en collectif. La preuve ? C’est toujours un coureur différent qui gagne que ce soit au sprint ou en solitaire".