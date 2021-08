Qui pour épauler van Aert ? Le casse-tête de Vanthourenhout à un mois des Mondiaux de cyclisme

Van Aert, vice-champion du monde et vice-champion olympique en titre, sera en effet le leader unique de l’équipe belge. Le sélectionneur s’est d’ailleurs montré très clair sur ce point-là il y a quelques semaines. "Avec Wout dans l’équipe, on a un des grands favoris avec nous, un candidat au titre mondial. Il n’y a pas de place pour trois ou quatre leaders, ni pour deux. Je mise sur un seul leader", a affirmé le sélectionneur au Laatste Nieuws. "S’il y a un problème avec lui, j’aurai de bonnes alternatives. Nous avons assez de bons coureurs."

Concrètement, Vanthourenhout n’a plus qu’à choisir 6 noms pour accompagner son leader Wout van Aert et Jasper Stuyven , déjà assurés de leur sélection selon la presse flamande.

Stuyven, vainqueur de Milan-Sanremo et fin connaisseur du parcours en tant que Louvaniste, est la première option de rechange envisagée par Vanthourenhout.

Les autres coureurs vont tous devoir prouver qu’ils sont en forme dans les prochaines semaines. Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Yves Lampaert, Oliver Naesen et Tim Wellens ont l’étoffe et le potentiel pour escorter van Aert avant le dénouement de la course. Ils n’ont toutefois reçu aucune garantie de la part du sélectionneur et ne pourront d’ailleurs pas tous être de la partie.

"Aux Championnats du monde, on ne peut pas faire de cadeaux. Remco fait partie d’une longue liste de coureurs qui ont une chance d’être de la partie. Cela dépendra des prestations de chacun lors des prochaines semaines", répondait Vanthourenhout à une question de Het Nieuwsblad sur la présence d’Evenepoel.

"Mon ambition est celle d’être présent mais je n’ai aucune certitude d’être de la partie", a de son côté commenté Greg Van Avermaet..