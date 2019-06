Qui est Tim Merlier, le favori des Championnats de Belgique ?

A 26 ans, le cyclo-crossman Tim Merlier fait partie des grands favoris des Championnats de Belgique qui se déroulent ce dimanche à Gand.

Le coéquipier de Mathieu van der Poel chez Corendon-Circus est peut-être le meilleur sprinter belge à l’heure actuelle, et sur un parcours plus plat que jamais, il mise sur un emballage massif pour faire parler sa pointe de vitesse…

"J’ai disputé les Championnats de Belgique à quatre reprises, et cela a été les quatre courses les plus difficiles de ma carrière !, a souri Tim Merlier au micro de nos confrères de Sporza. Après la saison de cyclo-cross, je me suis fixé ce rendez-vous comme principal objectif : c’est ma région, je connais bien la route, et je suis conscient de ce que mes possibilités me permettent ou non. Je suis prêt !"

Si vous n’avez pas (ou peu) entendu parler de Tim Merlier cette année, c’est tout simplement parce que le Gantois a débuté sa saison sur route il y a… quinze jours à peine, sur les routes du Tour de Belgique. Et il y a tout de suite laissé une très bonne impression : deuxième de la première étape (derrière un échappé, Jan-Willem Van Schip), et troisième de la deuxième étape, derrière les coureurs Deceuninck Quick-Step Remco Evenepoel et Fabio Jakobsen.

Et dès son septième jour de course, Tim Merlier a remporté le sprint massif de l’Elfstedenronde à Bruges devant des spécialistes du calibre de Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Nacer Bouhanni ou encore Bryan Coquard…

Le coureur de 26 ans, qui continue à privilégier le cyclo-cross, monte en puissance ces dernières années : son premier succès, c’était au Grand Prix de Zottegem, en 2016, avant de lever les bras à deux reprises sur le Tour du Danemark en 2018.

Tim Merlier, qui a passé ces dernières saisons dans des équipes qui privilégient le cyclo-cross, rêve donc de décrocher le maillot de Champion de Belgique ce dimanche… et d’un jour disputer le Tour de France.