Quatrième étape du Dauphiné : Roglic peut-il être inquiété ? (live vidéo 15h10)

Les journées se suivent et se… ressemblent sur ce Dauphiné montagneux. Primoz Roglic est bien installé aux commandes, et après la victoire de l’Italien Davide Formolo vendredi à Saint-Martin-de-Belleville, le peloton va à nouveau grimper ce samedi et vivra une nouvelle arrivée au sommet, cette fois sur l’altiport de Megève (1458 mètres d’altitude). Avant cette ascension de 2e catégorie, les coureurs devront se farcir cinq autres difficultés au fil des 153,5 kilomètres, dont la montée de Bisanne classée hors catégorie.

Primoz Roglic, maillot jaune avec 14 secondes d'avance sur le Français Thibaut Pinot, ne semble pas décidé à lâcher son bien… ni même à vaciller. Il a même repoussé son principal adversaire Egan Bernal à 31 secondes.

Suivez l’étape en direct vidéo à partir de 15h10…