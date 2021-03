Quand Van der Poel, Van Aert et Evenepoel roulaient dans la même équipe

Vous pensez avoir mal lu mais ce n'est pas le cas... Il y a bien une équipe cycliste qui a eu en son sein le trio Van der Poel/Van Aert/Evenepoel. Un triptyque qui ferait rêver tous les managers d'équipe... Mais la subtilité réside dans le fait qu'il ne s'agit pas de Mathieu, Wout et Remco mais de Adrie, Jos et Patrick.

Ces trois coureurs ont évolué ensemble dans l'équipe Collstrop - Willy Naessens en 1994. Pour Jos et Patrick, c'était déjà la dernière saison de leur parcours professionnel. Adrie a lui continué par la suite jusqu'en 2000, principalement sous les couleurs de Rabobank.

Une équipe de la NOS les a réunis afin de parler du bon temps samedi, en préface à Milan-Sanremo. Pas un n'a pensé que leur famille produirait une génération aussi talentueuse. "Non, personne n'aurait pu prédire ça." explique Patrick Evenepoel.

Directeur sportif de Collstrop - Willy Naessens à l'époque, Jean-Marie Wampers, a lui aussi donné son avis sur les deux génération. "Patrick Evenepoel a su grimper assez bien, mais il ne peut pas être comparé à son fils. Remco et Mathieu sont des talents purs. Wout est plus un travailleur" explique le lauréat de Paris-Roubaix 1989.

Si Adrie Van der Poel et Patrick Evenepoel sont bien les pères de Mathieu et Remco, le lien est moins direct pour Jos Van Aert, qui est le cousin du père de Wout.