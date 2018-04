Quand un journaliste de la RTBF reconnaît le parcours de la Doyenne avec Tim Wellens

Alors, quand l’idée de reconnaître le final de Liège-Bastogne-Liège, à bicyclette, accompagné d’un pro, a germé dans mon esprit, c’est directement à lui que j’ai pensé. Et il a tout de suite accepté !

Un pur talent. Récent lauréat de la Flèche Brabançonne, sixième de l’Amstel Gold Race, septième de la Flèche Wallonne. Un vrai Belge, papa flamand, maman et petite amie wallonnes. Un garçon poli, bien élevé. Un cycliste qui n’hésite jamais à prendre des positions fermes, sur le dopage notamment. Souvenez-vous de son coup de gueule début janvier concernant l’utilisation des puffs dans le peloton… quatre mois plus tard, son avis est toujours aussi tranché.

Si je suis devenu journaliste sportif, c’est -comme pour la plupart de mes collègues- par passion. Une passion pour le sport en général, pour le cyclisme en particulier. Quel bonheur de commenter les courses sur les radios de la RTBF ! Quelle chance de pouvoir régulièrement interviewer les coureurs d’hier et d’aujourd’hui, connus ou moins connus ! Ces interviews se font souvent en "mode automatique", dans la cohue, au bout d’une ligne d’arrivée. Mais parfois, parce que le contexte s’y prête, elles deviennent de belles rencontres. Tim Wellens par exemple.

Après quelques photos, place au…vélo. "Pas très propre ton vélo Samuël !", n’hésite pas à me glisser un Tim d’humeur taquine ! Ouf, il n’a pas fait de remarque sur mes jambes non rasées… Pilote moto, cameraman, preneur de son, journalistes… l’équipe est prête. "Je vois que la RTBF a mis les petits plats dans les grands", poursuit-il tout sourire.

Le projet a abouti il y a quelques jours. Le rendez-vous était fixé, petit clin d’œil, à l’Auberge du Cheval Blanc, à Remouchamps, le quartier général des supporters d’un certain… Philippe Gilbert ! Les patrons, Yvette et André, sont avant tout fans de Phil évidemment mais ils ne boudaient pas leur plaisir de recevoir dans leur établissement celui qui succèdera peut-être à leur idole au palmarès de la Doyenne.

Samuël Grulois avec Tim Wellens, Yvette et André - © RTBF.be

Et si j’attaquais devant le numéro 171 ?

Samuël Grulois et Tim Wellens - © RTBF.be

Au programme, 35 kilomètres et quatre côtes : la Redoute (2 kilomètres d’ascension à 8,9% de déclivité moyenne), la Roche-aux-Faucons (1,3 km, 11%), Saint-Nicolas (1,2 km, 8,6%) et l’ultime montée vers Ans (non-répertoriée mais qui fait mal aux jambes après 258 kilomètres !). Tim Wellens, qui avait déjà fait plusieurs heures de rouleau dans la matinée, était bien échauffé. Moi, un peu moins. Et puis, comment ne pas être un peu intimidé en pédalant juste à côté du dernier vainqueur du Tour d’Andalousie…

Pas envie d’être ridicule. J’ai donc serré les dents, géré mon souffle et j’ai même "osé" attaquer dans la Roche-aux-Faucons, vite rattrapé par un Wellens aérien : "Sam, Liège est encore loin, c’est trop tôt pour passer à l’offensive." Message bien reçu. Mais alors… où faut-il attaquer ? "Pas avant Saint-Nicolas, c’est ça le cyclisme moderne. Je me souviens que Frank Vandenbroucke avait annoncé le numéro de la maison devant laquelle il attaquerait lors de sa victoire en 1999. Et si j’attaquais devant le numéro 171, hm ?"

De l’humour sans doute. Quoique… Une fois devant le 171, Tim a placé une accélération dont lui seul a le secret. Et moi, cloué sur place, j’ai découvert ce que veut dire l’expression cycliste… "prendre un courant d’air" ! Même si, une fois au sommet, j’ai eu droit à un réconfortant "Bon tempo Samuël !".

Merci à Tim Wellens pour cette incroyable expérience professionnelle et humaine.