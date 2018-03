Qu'attendre de Philippe Gilbert et de nos Belges sur ce printemps cycliste? L'avis de nos spécialistes

La première grande classique de la saison, Milan-Sanremo, se disputera ce samedi. A l'aube du printemps cycliste, nos deux spécialistes cyclisme, Rodrigo Beenkens et Laurent Bruwier, préfacent avec nous la course et nous dévoilent leurs attentes et avis sur les chances belges dans les classiques printanières.

"Milan-Sanremo est la course la plus difficile à gagner pour les Belges" débute Rodrigo Beenkens. "Ils leur manquent ce petit quelque chose. On n'a plus de routier-sprinter, qui dans un groupe peut faire la différence. L'édition de l'année dernière a démontré que les puncheurs avaient encore une belle carte à jouer. Surtout quand ils s'appellent Sagan, Kwiatkowski ou Alaphilippe. Je pense que ce sera à nouveau ce genre de coureurs là, auxquels on peut ajouter un Greg Van Avermaet ou un Philippe Gilbert, qui seront face aux coureurs rapides, qui espèrent passer le Poggio. Je pense à Kittel et Greipel."

"Je crois que du côté des Belges, on aura une nouvelle fois des cartes à jouer sur Milan-Sanremo. mais dire qu'on va aller pour la gagne, c'est difficile. Les garçons qui participent à cette course sont forts" avance Laurent Bruwier. "Je pense que Van Avermaet et Gilbert sont un petit peu en retard dans leur condition par rapport aux années précédentes. Je crois que c'est une volonté de leur part d'être prêt pour les objectifs qui les motivent: le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Maintenant, Philippe veut être prêt pour Milan-Sanremo. Il veut être là, même si il ne sera pas à 100%. je pense qu'on peut lui faire confiance: il sait cibler ses objectifs."