Qu'a récupéré Bramati dans la poche d'Evenepoel ? Voici la version de Deceuninck-Quick Step

La chute de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie continue de faire parler d'elle. Une séquence vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux ces dernières heures. On y voit Davide Bramati, son directeur sportif, glisser sa main dans la poche arrière de son coureur et saisir un objet.



Ce geste affole les réseaux sociaux, alimentent les rumeurs et nourrit beaucoup d'interrogations. Qu'a récupéré Bramati dans le maillot du vice-champion du monde du contre-la-montre ? Le DS italien a livré sa version à la Gazzetta dello Sport. "Ce n'était rien d’illégal. Je ne comprends pas comment on peut penser cela. Je me souviens que c’était un moment avec beaucoup d’excitation et qu’il était nécessaire de retirer les choses qui se trouvaient dans sa poche arrière car peu de temps après il allait être allongé sur la civière. J’ai donc emporté la radio, le gel, la barre, le sucre et pour éviter de les laisser par terre, je les ai mis dans ma poche".



Remco Evenepoel s'est fracturé le bassin et a subi des contusions au niveau du poumon suite à sa chute dans la descente du Muro di Sormano.