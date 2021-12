Projet Planet Bike : un centre dédié au vélo avec une piste couverte à Jambes en 2024 ?

" On a créé fin en 1999-2000, 4 pistes à Rebecq, Gilly, Rochefort et Ans, explique Guy Crasset , la bible du vélo en Wallonie. Ce sont des pistes avec des virages moins relevés que ne l’était celle de Rocourt où se sont disputés les championnats du monde en 1950, 1957, 1963 et 1975. "

Oui mais voilà, Rebecq est à vendre. " Une partie de la piste s’est effondrée lors de la construction de la piscine, explique Jean Lou Wouters échevin des sports. Le site est toujours à vendre et il y a 1 ou 2 amateurs. " Le vélodrome de Gilly n’est plus entretenu. Les à-côtés ont été vandalisés. A Rochefort, des compétitions avaient toujours lieu mais la piste a été endommagée par les inondations de juillet. Reste le vélodrome de Alleur-Ans au-dessus de Liège. " Certains venaient s’y amuser en voiture, raconte Guy Crasset . Alors ils ont mis un cadenas. Le problème est qu’il est compliqué de réserver car le vélodrome appartient à 3 entités différentes : la Province de Liège, la commune de Ans et la section liégeoise de la Fédération de Cyclisme Wallonie Bruxelles. "

Namur capitale de la Wallonie pourrait accueillir un grand centre du vélo d’ici 2024 – 2025. " Avec un peu d’espoir, 2024 doit être la phase finale. Alors je sais que parfois on est un peu plus lent quand on est wallon, donc ce sera peut-être 2025. Mais ce sera plus beau que tout ce qu’on a vu ailleurs ! " explique le Ministre Wallon des infrastructures sportives Jean-Luc Crucke. " Il y a 32 hectares juste sur les coteaux de la Meuse, en hauteur, qui dominent la Meuse et en même temps, on se dit qu’on peut tout faire pour être un réel sportif à cet endroit ! C’est un ancien domaine militaire qui est immense. Il y a du dénivelé, de l’espace. Donc on peut vraiment y retrouver toutes les disciplines du cyclisme. "

Et pour le financer ? " 30 millions d’argent public, mais je l’espère également 30 millions d’argent privé. Et de toute façon, il y a un business model qui est en train d’être étudié. Là, on a un accord sur l’achat. L’achat doit être matérialisé par un acte. Mais il y a accord sur le prix et sur la chose. On a acheté le site et 32 hectares pour 12 millions d’euros. " ajoute Jean-Luc Crucke.

Le site est vraiment prometteur. Nous l'avons visité. On peut toutny envisager. "En gros c’est un projet vraiment pharaonique au niveau de la Wallonie." s'exclame Brice Scholtes, directeur technique de la FCWB qui voit là un centre du cyclisme qui pourrait servir de relais pour l'UCI à condition de bien faire les choses.