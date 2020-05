Programme de Mathieu van der Poel : les limites de la polyvalence

Route, VTT, cyclo-cross, peu importe le terrain ou la machine, Mathieu van der Poel brille et fait souvent souffrir la concurrence. Dans une saison raccourcie et condensée comme celle qui s’annonce, les dilemmes vont se multiplier. Ou quand la polyvalence atteint ses limites.



Annulés dans un premier temps, les Mondiaux de VTT ont été déplacés à Leogang en Autriche et surtout reprogrammés en octobre. La course masculine tombera le même week-end que l’Amstel Gold Race, un crève-cœur pour VDP. D’un côté, l’un de ses objectifs prioritaires en début d’année et de l’autre la plus grande course néerlandaise qu’il a remportée de manière magistrale en 2019. Un choix cornélien aux implications multiples.



"C’est sûr qu’il ne pourra pas tout faire et qu’il faudra faire des choix"



"Il faut voir si toutes les dates vont rester en l’état et si toutes les courses auront lieu avec la suite du coronavirus. Mais c’est sûr qu’il ne pourra pas tout faire et qu’il faudra faire des choix", nous confirme Christof Rodhoof, le manager d’Alpecin-Fenix. "Pour Mathieu comme pour l’équipe, ces choix seront difficiles".



Van der Poel a annoncé qu’il voulait courir 10 à 15 cross, sans doute après la saison sur route. "A part les courses italiennes du mois d’août auxquelles il participera rien n’est encore décidé. C’est sûr qu’il faudra planifier, mais c’est trop tôt pour le moment. On est trop loin".



Un handicap en vue des JO ?



Et le VTT dans tout ça ? Le calendrier est encore plus resserré. Entre début septembre et fin octobre, sept manches de Coupe du monde et les Mondiaux sont programmées. Autant de courses qui comptent pour le ranking mondial (ou van der Poel occupe la 5e position) et qui auront donc une influence sur la place sur la grille de départ des… JO de Tokyo. Une autre ambition affichée du rejeton d’Adrie. "On ne s’inquiète pas pour la qualification vu la possibilité d’être sélectionné par le comité national olympique néerlandais. Et pour la position au départ, on est trop loin pour penser à ça", temporise Rodhoof.



Privé de Grand Tour - son équipe n’a pas été invitée - le Néerlandais est attendu sur les classiques flandriennes, il aimerait aussi pouvoir participer à Liège-Bastogne-Liège (une semaine avant l’Amstel et les mondiaux de VTT).



Van der Poel est confronté au problème des gars doués. Quand on sait tout faire, on a envie de tout faire. Mais en 2020 plus que jamais, il faudra opérer des choix. Et en assumer les conséquences.