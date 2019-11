Procès Vinokourov-Kolobnev : Acheter des courses fait-il partie des mœurs du peloton ?

Toutes les disciplines sportives ont leurs sujets tabous, des choses dont on ne parle pas, des traditions " protégées " par une certaine omerta. Le sport cycliste n’échappe pas à la règle. Il est même réputé (une réputation parfois exagérée d’ailleurs) être LE milieu propice par excellence aux cachotteries en tout genre. Le dopage en fait évidemment partie. Le dopage biologique. Et désormais aussi le dopage mécanique.

Avec l’affaire " Vinokourov-Kolobnev " et ce procès qui vient de s'achever , le grand public découvre une autre pratique ancestrale " cachée " : l’achat ou la vente de courses ! Alexandre Vinokourov aurait versé 150 000 euros à Alexandr Kolobnev pour s’assurer la victoire sur Liège-Bastogne-Liège le 25 avril 2010. Les deux coureurs ont été trahis par des échanges de mails. Des mails que la justice italienne a obtenus " par hasard ". Prévenu, le Parquet de Liège, compétent car les faits se sont déroulés sur son territoire, a décidé d’inculper le Kazakh et le Russe pour corruption. Le tribunal correctionnel les a acquittés ce matin.

Vino était probablement le plus fort ce jour-là. Mais la crainte de passer à côté d’une deuxième victoire sur l’une des plus belles courses du calendrier était trop forte. A 36 ans (à l’époque), il savait qu’une telle opportunité ne se représenterait sans doute jamais. Après plus de 6 heures 30 de course, il a donc préféré " assurer le coup " en payant son adversaire. Un adversaire au salaire bien moins élevé que lui et donc tout heureux d’assurer ses arrières en touchant une rondelette somme d’argent. C’est moche. C’est très moche. Mais cette explication permet au moins de comprendre ce qui se passe dans la tête des coureurs à ce moment-là.

Se doper, c’est tricher. Payer pour gagner, c’est tricher aussi. Personne n’oserait dire le contraire. Le dopage a toujours existé dans le sport. La corruption aussi. " Pas vu, pas pris " dit-on souvent. Vinokourov et Kolobnev ont été… pris la main dans le sac ou presque, et ils ont donc dû s’expliquer, tout comme un coureur contrôlé positif doit répondre de ses actes. Mais des dossiers comme celui-là ont-ils vraiment leur place devant des tribunaux qui sont déjà totalement débordés ? Justice sportive ou justice pénale ?

La plupart des courses cyclistes se déroulent à la régulière. Il serait regrettable que cette affaire très médiatisée vous fasse croire le contraire. L’étau se resserre sur les dopés. Il se resserre également sur les tricheurs prêts à délier les cordons de la bourse pour acheter une course. Dans les années 50’, 60’, 70’ et 80’, Internet n’existait pas. Pas de mail, pas de trace. Les sommes en jeu étaient beaucoup moins grosses. On payait en liquide. Difficile d’imaginer verser 150 000 euros de main à main ! Il faut donc procéder par versements bancaires. Ce qui laisse des preuves indélébiles.

Bref, la démarche est plus risquée aujourd’hui qu’hier. Elle est d’ailleurs bien moins répandue dans les pelotons. Les pratiques de la jeune génération sont plus saines, à tous niveaux. Et même s'ils ont été acquittés, il est certain que ce qui est arrivé à Vinokourov et Kolobnev, qui avaient notamment axé leur ligne de défense sur le " remboursement d’un dette privée ", fera réfléchir. Parce que là, on ne parle plus de suspension mais bien de peines de… prison. Des peines évitées cette fois-ci.