Privé de Doyenne, Remco Evenepoel part en "pèlerinage" dans les Ardennes

Remco Evenepoel était supposé découvrir les Classiques ardennaises en ce printemps ensoleillé avant de mettre le cap sur le Giro. Mais ça, c'était avant l'apparition du coronavirus...

Dans le calendrier modifié de cette saison tronquée, la Flèche Wallonne et la Doyenne seront organisées pendant le Tour d'Italie, et le jeune coureur belge a dû faire un choix. Ses débuts sur Liège-Bastogne-Liège, ce sera pour plus tard !

Ce jeudi, Remco Evenepoel a toutefois eu un petit avant-goût de la Doyenne puisqu'il s'est rendu en "pèlerinage" dans les Ardennes pour se tester, notamment, sur les côtes de La Redoute et du Stockeu.

Le grand espoir du cyclisme belge a d'ailleurs fait une photo de son vélo au pied de la Stèle Eddy Merckx. "Qu'est-ce que j'aime cet endroit, cette côte ! C'est toujours chouette d'avoir un petit aperçu de ce Monument incroyable... Et cet Eddy Merckx en est un aussi !"