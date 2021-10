Priorité aux Classiques pour van Aert : "Je vais peut-être manquer les Mondiaux de cyclo-cross"

Concilier activité sur route et cyclo-cross. Un sacré défi. Même pour Wout van Aert. Depuis quatre ans au moins, le champion de Belgique cumule avec brio les deux disciplines. Trouver un bon équilibre entre ses deux amours reste pourtant un casse-tête chaque saison.

En 2022, van Aert espère trouver la meilleure formule pour que ses excursions boueuses hivernales ne perturbent pas ses prestations printanières sur l’asphalte, plus que jamais une priorité pour le coureur Jumbo-Visma.

"Depuis que je suis devenu (de plus en plus) un coureur sur route, c’est la première fois que j’ai pu me reposer entièrement en octobre et prendre du temps pour souffler avant l’hiver", s’est réjoui van Aert dans Het Nieuwsblad après avoir reçu sa récompense de Flandrien de l’année 2021.

Une période de décompression "nécessaire" pour le coureur de 27 ans qui s’apprête à concorder un plan de reprise et un nouveau programme avec son équipe Jumbo-Visma. Une remise en route qui passera avant tout par les labourés.

"Il n’y a pas encore de date concrète. Ce sera probablement en décembre. J’attends avec impatience de disputer une solide période de Noël", a-t-il expliqué.