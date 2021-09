Primus Classic : Sénéchal s'impose au sprint dans un groupe de 5 devant Van Der Sande et Stuyven

Florian Sénéchal a remporté la Primus Classic dans un sprint à cinq après être parti à plus de 40km de l'arrivée. Le Français a devancé Tosh Van Der Sande et Jasper Stuyven.

La Primus Classic affiche une belle starlist cette année avec notamment Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe sur les 197.7km entre Brakel et Haacht. Un groupe de 6 se détache rapidement avec les Belges Sébastien Van Poppel et Gerben Thijssen. Il compte également le Danois Skivild, le Néerlandais Van Schip, l’Espagnol Font et le Français Combaud.

Un autre groupe se détache à 65km de l’arrivée avec De Bondt, Ballerini et Gogl. Cette attaque met fin la journée de l’échappée.

A 43km, les gros bras se montrent. Mathieu van der Poel accélère et Julian Alaphilippe saute dans sa roue. Un petit groupe d’une dizaine de coureurs se forme et la Deceuninck - Quick-Step met le tempo.

Julian Alaphilippe accélère à 35km de l’arrivée pour continuer à durcir la course. Un groupe de 11 coureurs est désormais à l’avant avec cinq hommes de Patrick Lefevere et des coureurs comme van der Poel, Stuyven et Nizzolo.

A 22km de l’arrivée, la Deceuninck - Quick-Step accélère à nouveau alors qu’au même moment van der Poel est victime d’un ennui mécanique. Un groupe de cinq avec Honoré et Sénéchal (Deceuninck – Quick-Step), Van Der Sande (Lotto Soudal), Clarke (BikeExchange) et Stuyven (Trek Segafredo) se détache alors que le reste du groupe avec Alaphilippe et van der Poel se fait reprendre par un groupe plus large.

L’écart monte au-dessus de la minute et personne ne semble en mesure de prendre la poursuite en main.

A 3km de l’arrivée, Honoré et Van Der Sande tentent leur chance et prennent quelques mètres à Stuyven et Sénéchal. Clarke est lui distancé. Le groupe se reforme à 2.5km de l’arrivée.

Deceuninck – Quick – Step est en surnombre et tente de loin à un peu moins de 2km avec Honoré. C’est ensuite Sénéchal qui accélère mais les deux autres coureurs sont attentifs et suivent à chaque fois. Le groupe se regarde ensuite et ça permet à Clarke de revenir.

La Primus Classic va se jouer au sprint entre cinq hommes et à ce petit jeu c’est Sénéchal qui est le plus fort. Il devance Van Der Sande et Stuyven.

